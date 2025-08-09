Sólo 7.4 millones de personas hablan alguna lengua indígena en México

México es uno de los países culturalmente más diversos en América Latina; pese a ello, en los últimos años se ha perdido una gran parte de los hablantes de lenguas nativas.

Al corte del 2023 se observa que 39.2 millones de personas se identifican como indígenas en el país, pero sólo 7.4 millones son efectivamente hablantes de alguna de las lenguas nativas, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Esto refleja que sólo 2 de cada 10 indígenas mexicanos preservan su lengua nativa, una relación significativamente menor si se compara con una década atrás.

La lengua más resiliente es el náhuatl, que concentra cerca del 22% del total de hablantes de una lengua indígena.

La lengua maya, la tseltal, la tsotsil y la mixteca completan el top cinco de la lista de las más habladas en el país.