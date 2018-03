Entre canción y canción y brindis de un feliz y próspero 2017, que estaba a pocos minutos de llegar, uno de los bebesaurios de los ahí reunidos se inspiró en el tema musical que oíamos de rock en nuestro idioma y, alzando la copa, nos comentó (cabe mencionar que ya tenía cierto acento afrancesado): El rock en un sentido musicalmente estricto ya es un idioma . ¡Nada mal! Le tomé la palabra e hice un recuento de las bandas y cantantes en nuestro idioma que no deben faltar en el siguiente cierre de año, de igual forma en una despedida de soltero, quince años, cumpleaños, etcétera, etcétera, y que debemos heredar prontamente.

Existe un origen, un pasado, un contexto de rock en tu idioma y a través de estas líneas confirmaré que nuestro ADN musical también se debe a esta época ochentera, que fue una época ecléctica para América Latina, y muy en especial en México. Esta época nos permeaba de diferentes géneros musicales, nuevas tendencias que venían del viejo continente y que iban desde el vestir hasta una cultura y simbología por momentos complicada, que buscaba un escaparate, buscaba al videoclip.

1. Ritmo Peligroso

La primera propuesta es el ejemplo que nace con el sello Com-Rock, del que se desprenden bandas como Ritmo Peligroso (antes Dangerous Rhythym), cuya ópera prima, Marielito , da pie a repetir el estilo en Déjala tranquila y Contaminado . Este último, un excelente video en Youtube con casi 100,000 visitas fácil de localizar con un buen audio, que para la época del control remoto en los conciertos tiene mucho mérito en los inicios del Canal 22. Si se lo pueden fumar, encontrarán un sección de vientos acompañada de un teclado Korg y percusiones que confirman su ritmo peligroso .

2. Kenny y los Eléctricos

La Kenny y su eléctricos no pueden olvidarse nunca. Fueron un referente e icono a principios de los ochenta, del mismo sello de Com-Rock Me quieres cotorrear , en la voz de Kenny Avilés con el bajista Ricardo Ochoa (ex-de Peace and Love). Se dieron a conocer en el extinto Distrito Federal y hacia finales de la década volvieron a despegar con No huyas de mí , un video que tiene más de 3 millones de visitas en Youtube. Tiene un buen audio en un play back tipo Siempre en Domingo, pero lo anecdótico de este video es que Aleks Syntek hace sus pininos con su teclado colgado, boina y fleco güero.

3. Los Caifanes

Los Caifanes y su Mátenme porque me muero , título de una película del 51 de Tin-Tan , se lleva toda las palmas y reconocimiento. Esta banda hizo eco en nuestro idioma. La influencia de un post-punk heredado por Joy-Division, The Cure entre otros tantos que incentivaron el segundo sencillo, Viento . Las imágenes hablan por sí solas en Youtube, con un aparente HD y con un buen audio lo podemos encontrar con mas de 300,000 visitas. La letra de esta canción lleva el augurio y el sentimiento de que se volverán eternos... aunque después también se volvieran Jaguares.

4. Ricky Luis

Ricky Luis, ¡un tipazo! Se adelantó a su época y fue mal juzgado por los conocedores del rock en México. Además de "Tengo un mes con el mismo pantalón", "Caricaturas", "Te pareces a tu mamá", "Faltas a la moral" y "La gorda de la esquina", Ricky Luis es recordado por toda la banda que ahora reconocemos su genialidad y desenfado en las letras. Seleccioné La Gorda de la Esquina", con más de 125,000 visitas en Youtube, buen audio y no se te olvide... ¡Hey, tú!" Súbele más que reviente la bocina. ¡Tú, subele más!

5. Soda Stereo

Soda Stereo tiene un espacio y eco musical en el soundtrack de nuestras vidas. Se cuece a parte. Hay una nostalgia para la banda y hoy más que nunca para Gustavo, fallecido en el 2014. Cuatro álbumes publicados en los ochenta: Soda Stereo (1984), Nada Personal (1985), Signos (1986) y Doble Vida (1988). Soda viene a reunir a todo ser vivo con una idea musical ochentera, pop, fresa, cumbiambero, new-wave, rockero, salsero, todo aquel que fue trastocado en sus fibras musicales hasta sentir el temblor. Seleccioné esta última canción, Cuando pase el temblor , en el plugged de MTV (así se llamó este acústico enchufado); la podrán encontrar combinada con Zoom , más de 586,000 visitas. Por su amable atención, ¡gracias totales!

6. Los Héroes del Silencio

Y el sexto de la tarde es para Los Héroes del Silencio, cómplices de la movida madrileña (Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, Gabinete Caligari y Los Secretos, además de los barceloneses El Último de la Fila y Olé Olé). Fue irreductible la voz de Bumburi y el requinto de Juan Valdivia para su ópera prima, Héroe de Leyenda . Sigue tan vigente en nuestra memoria, pues pertenece a los sueños de un destino ... de nuestros destinos. Con más de 4 millones 600,000 visitas, la imagen en un concierto en Alemania en el 2007.

