2 de cada 10 jóvenes en México no estudian ni trabajan

México ocupa el séptimo lugar en la lista de países de la OCDE con más jóvenes “ninis”, que no estudian ni trabajan. En el país, 2 de cada 10 jóvenes (20.9%) entre 14 y 28 años no se encuentran cursando ningún nivel educativo y tampoco están activos en alguna actividad económica, de acuerdo con cifras de dicho organismo.



Turquía es el país con mayor proporción de jóvenes en esta situación con 28.7%, le siguen Colombia e Italia con 27.1 y 26.0% respectivamente.



En este análisis se considera como “ninis” también a los jóvenes que se encuentran en alguna actividad educativa que no es formal o a quienes cursan alguna actividad educativa de muy corta duración.



La reinserción de estos jóvenes en la sociedad es fundamental para reducir los niveles de rezago educativo, desempleo, pobreza y desigualdad en el país.



rrg