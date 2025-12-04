13 marcas de lujo "Made in Italy" están bajo la lupa por casos de explotación laboral

La policía italiana visitó el miércoles las sedes de 13 empresas de moda de alta gama, pidiéndoles que entregaran documentos sobre gobernanza y controles de la cadena de suministro en el marco de una investigación sobre presuntos abusos a los trabajadores en subcontratas de moda, según mostraron documentos judiciales.

Las empresas que recibieron órdenes de presentación de documentos son Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Adidas Italia, Off-White Operating, Missoni, Ferragamo, Givenchy, Alexander McQueen, Gucci de Kering e Yves Saint Laurent Manifatture, Cris Conf. (Pinko) y Coccinelle.

Ninguna de estas compañías está siendo investigada y los fiscales no han solicitado la imposición de una administración judicial para ninguna de ellas, según las órdenes al que tuvo acceso Reuters.

Los 13 grupos no respondieron inmediatamente a una petición de Reuters para que hicieran comentarios.

En los últimos dos años, otros cinco grupos de moda de gama alta han sido sometidos a este tipo de administración y se ha solicitado la misma medida para un sexto, en una serie de casos que han manchado la imagen de algunos de los nombres más importantes del sector.

Productos de marca encontrados en talleres investigados

Las 13 empresas se vieron arrastradas a la investigación porque, durante las decenas de registros en talleres de propiedad china que llevaron a los fiscales de Milán a solicitar o imponer la administración judicial a las seis empresas, la policía también encontró prendas y documentos de subcontratación relacionados con estas otras marcas.

La operación del miércoles fue dirigida por la unidad laboral de los Carabinieri en Milán, apoyada por agentes en las ciudades de Florencia, Parma y Varese.

Los fiscales no solicitaron la administración judicial para los 13 porque en los talleres chinos inspeccionados solo se encontraron pequeñas cantidades de sus productos, según muestran los documentos.

El objetivo de las solicitudes, según los documentos judiciales revisados por Reuters, es permitir a los fiscales evaluar hasta qué punto las 13 empresas estaban implicadas en el uso de mano de obra explotada y si sus modelos de cumplimiento y gobernanza son adecuados para evitar abusos.

Una vez entregado el material solicitado, las 13 empresas podrán resolver por iniciativa propia los problemas detectados ajustando sus modelos organizativos.

Si no lo hacen, los fiscales milaneses se reservan el derecho de adoptar nuevas medidas preventivas o cautelares, según indican los documentos.

El gobierno intenta salvaguardar el "Hecho en Italia"

Las investigaciones de los magistrados italianos han sacado a la luz la explotación generalizada de los trabajadores en la cadena de suministro de la moda y el lujo.

El ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, dijo en octubre que el Gobierno había presentado un proyecto de ley para crear una certificación legal de las empresas de moda.

Con esta iniciativa, las marcas, incluidas las que son objeto de acciones legales, podrían obtener una certificación preventiva de terceros sobre el cumplimiento legal de sus cadenas de suministro.

"Con esta medida será posible asegurar la cadena de suministro de la moda italiana, motivo de orgullo del "Hecho en Italia", y proteger su reputación en todo el mundo", dijo Urso.

Italia alberga miles de pequeños fabricantes que representan entre el 50% y el 55% de la producción mundial de artículos de lujo, según cálculos de la consultora Bain.

En mayo, las marcas de moda italianas firmaron un acuerdo con las autoridades jurídicas y políticas para luchar contra la explotación de los trabajadores.