Paul McCartney advierte al gobierno británico de que no debe permitir que IA "estafe" a artistas

Paul McCartney advirtió de que la inteligencia artificial podría utilizarse para "estafar" a los artistas, por lo que instó al gobierno británico a asegurarse de que las próximas reformas de los derechos de autor protegen a sus industrias creativas.

En todo el mundo, las industrias de la música y el cine están lidiando con las implicaciones legales y éticas de los modelos de IA que pueden generar sus propias producciones tras haber sido entrenados con obras populares, sin pagar de forma necesaria a los creadores del contenido original.

Reino Unido propuso en diciembre una vía para que los artistas puedan licenciar sus obras para usarlas en el entrenamiento de la IA, pero también dijo que debería haber una excepción "para apoyar el uso a escala de una amplia gama de material por parte de los desarrolladores de IA cuando no se hayan reservado los derechos".

En una entrevista de la BBC emitida el domingo, McCartney dijo que le preocupa que sólo los gigantes tecnológicos se beneficien a menos que los derechos de autor estén debidamente protegidos.

"La inteligencia artificial es algo fantástico, pero no debería estafar a los creativos", dijo el exintegrante de The Beatles. "Asegúrate de proteger a los pensadores creativos, a los artistas creativos, o no los tendrás. Tan sencillo como eso".

El gobierno está realizando una consulta sobre sus reformas de la ley de derechos de autor, afirmando que existe una inseguridad jurídica sobre cómo se aplican las leyes existentes en Reino Unido que corre el riesgo de socavar la inversión y la adopción de la tecnología de IA.

McCartney, que en 2023 utilizó la IA para recrear la voz de su excompañero en The Beatles John Lennon, a partir de una vieja grabación en casete, afirmó que existe el riesgo de que los artistas salgan perdiendo si los cambios no se gestionan de manera adecuada.

"Hay chicos jóvenes, chicas, que escriben una canción preciosa, no son sus dueños, no tienen nada que ver con ella y cualquiera que quiera puede copiarla", dijo. "La verdad es que el dinero va a alguna parte y llega a las plataformas de streaming: alguien lo recibe, y debería ser la persona que lo creó. No debería ser un gigante de la tecnología".