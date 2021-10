Search Engine Marketing (SEM por sus siglas en inglés) es una de las estrategias para generar tráfico hacia una página web. A diferencia de la búsqueda orgánica o SEO (Search Engine Optimization) en SEM se paga por clics o por impresiones y no se basa en contenido extenso publicado en un sitio, sino en palabras claves.

Tipos de campañas de SEM:

Display. Consiste en colocar banners (anuncios) en sitios web, aplicaciones, redes sociales, previo o en medio de videos, con el fin de que las personas que los vean hagan clic. El modelo de pauta puede ser CPM, o sea Costo Por Mil Impresiones. Búsqueda. Permite mostrar enlaces pagados en los resultados de los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, Ecosia. En otras palabras: una persona teclea o usa los comandos de voz para encontrar sitios web donde esté la información solicitada. Generalmente se paga por CPC, es decir Costo Por Clic.

El objetivo de las campañas de búsqueda en SEM es generar conversiones; se centran en las fases angostas del embudo de ventas. Significa que una persona realizará una acción después de dar clic a un anuncio. Las conversiones más usuales son:

llamar al anunciante llenar un formulario iniciar una conversación de WhatsApp o chat descargar una aplicación, PDF o e-book realizar una compra

La herramienta más conocida de SEM es Google Ads. Al igual que otras plataformas similares, diariamente es posible revisar el desempeño de las campañas.

Ventajas del SEM

Los resultados se empiezan a notar desde los primeros días . Si bien, una campaña de SEM necesita tiempo para llegar a su punto de maduración, donde el machine learning irá mejorando su desempeño, al poco tiempo de estar al aire generará conversiones. Es una de las mejores opciones para aumentar ventas en los negocios y a un costo mucho más accesible que emplear medios como TV, radio y espectaculares. Por lo tanto, en la publicidad digital su ROI es alto .

. Si bien, una campaña de SEM necesita tiempo para llegar a su punto de maduración, donde el machine learning irá mejorando su desempeño, al poco tiempo de estar al aire generará conversiones. Es una de las mejores opciones para en los negocios y a un costo mucho más accesible que emplear medios como TV, radio y espectaculares. Por lo tanto, en la publicidad digital su . El SEM permite que las micro, pequeñas y medianas empresas compitan contra las grandes marcas. Obviamente los presupuestos publicitarios de las mipymes, no se comparan a los de los corporativos. Sin embargo, en la lucha por aparecer en el listado de los buscadores , el anuncio de un pequeño negocio puede estar por encima de sus competidores y así obtener más clics.

, el anuncio de un pequeño negocio puede estar por encima de sus competidores y así obtener más clics. Las campañas se pueden segmentar por intereses, zonas geográficas, palabras claves. Y se pueden optimizar constantemente para sacar su mayor provecho.

para sacar su mayor provecho. Los anuncios puede publicarse a la par de los horarios de atención de las compañías o las 24 horas del día sí así se desea.

La importancia de una landing page en SEM

A diferencia de un sitio web, las páginas de aterrizaje o landing page no poseen menú de navegación. Brinda sólo la información relacionada con el anuncio por el cual las personas llegaron allí, pero al no tener más secciones o distractores, el porcentaje de conversión aumenta en comparación con un sitio web.

Ejemplifiquemos el punto anterior. Un alumno de preparatoria está investigando sobre universidades para continuar sus estudios. En los buscadores verá anuncios de universidades que coincidan con las palabras que escribió. Al dar clic, si “aterriza” en una landing page, verá la información concisa y los métodos para comunicarse con la institución, principalmente formulario de contacto. Ese estudiante al llenar todos los campos solicitados y enviarlo, se convierte en un lead o prospecto calificado. Por su parte, el equipo de comercialización o inscripciones de la escuela, tendrá que contactarlo para convencerlo de inscribirse y así pasar de ser un lead a un cliente.

En un escenario “B”, si el mismo alumno, al ver enlaces (pagados o no) sobre universidades da clic y llega a un sitio web, no una landing page. Bajo esta premisa, tendrá muchos distractores que pueden impedir que entre en contacto con la universidad… quizás verá la galería de fotos de las instalaciones, el plan de estudios, los costos de colegiatura o incluso sale del sitio para revisar las redes sociales de la institución y no se convierte en lead.

Aunque desarrollar una landing page es lo ideal para una estrategia de SEM, no significa que siempre sea mejor que un sitio web. La elección de poseer uno u otro o ambos, debe ir alineada a los objetivos de marketing digital de la empresa.

