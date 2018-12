UnoCero tiene dos objetivos principales: generar una fuerte presencia de marca e incrementar el tráfico a su web con información de nicho para cada tipo de lector interesado en la tecnología y la innovación. Este 4 de diciembre, unocero.com cumple 6 años de llevar noticias sobre tecnología a sus lectores.

El sitio fundado por Javier Matuk hace 10 años ha ido integrando diferentes tipos de contenido siempre pensando en ofrecer información útil para el usuario de cada plataforma. “Entendemos que es una persona la que visita el punto com, otra la que visita un perfil de Instagram, otra la que entra a Twitter y otra la que entra a Facebook. Entendimos hace mucho tiempo que el contenido tiene que ir enfocado a diferentes personas”, dijo Matuk.

La clave de UnoCero fue apostarle a un nicho que no estaba atendido en México, el de la tecnología, apuesta que le valió para formar parte de la familia de medios alrededor de Chilango, que en febrero de 2018 adquirió 70% de la propiedad de UnoCero. “En febrero nos integramos al Grupo Capital Digital donde hemos venido a embonar dentro de la oferta de contenidos. La idea es crecer más”, dijo Matuk.

La primera fuente de tráfico de UnoCero está en los buscadores y la segunda, en las redes sociales, según su director. En octubre del 2018 registró en el Ranking de Medios Nativos Digitales, realizado por El Economista y Comscore, 1.4 millones visitantes únicos desde smartphones, 204,000 desde escritorio y 34,000 desde tabletas (todos mayores a 18 años). La audiencia en sus redes sociales superó los 374,000 fans en Facebook y los 208,000 seguidores en Twitter en el mismo mes, según la plataforma de medición Socialbakers.

Los números del sitio de Javier Matuk, un pionero del periodismo sobre tecnología en México, han permitido su comercialización a través de ventas display (la publicidad en banners) y marketing de contenidos en el sitio y redes sociales. El fundador de UnoCero cree que 2019 será un buen año para su medio y que logrará un crecimiento enfocado en su nicho. Confía en que las audiencias seguirán consultando las páginas web que contengan información gratuita y disponible para cualquier persona con acceso a internet.

“El punto com no va a morir pero los nichos son el futuro. He visito algunos experimentos que han hecho otros medios y les ha ido mal porque este rollo comenzó gratuito y es el modelo de la radio y la tele. A México no le gusta pagar por nada y sólo un nicho hiperespecializado podrá tener éxito, pero eso ya existía, siempre ha habido revistas especializadas muy caras”, dijo Matuk.

[email protected]

Twitter: @pegatinaa