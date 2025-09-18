La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con "Los Mayos"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, "Los Mayos".

En total, la UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Derivado de la designación de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés), y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto.

El martes, la OFAC hizo pública la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se designó a cinco personas y 15 empresas con relación a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes operan al sur de México, en la frontera con Estados Unidos. Entre los nombres listados, está el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena.

Entre los nombres también están Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí, también señalado y quien de acuerdo con la OFAC es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y quien es un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa.

“(Ayuda) a llevar a cabo las las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, indicó el gobierno estadounidense.

Medida preventiva

La UIF señaló que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el fin de evitar que los recursos de procedencia ilícita sean introducidos en la economía nacional.

“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes”, explicó.