EU sanciona a "Los Mayos" por tráfico de drogas y sobornos a gobiernos locales

El Gobierno estadounidense anunció este jueves sanciones específicas contra la facción del Cártel de Sinaloa, 'Los Mayos', formada por aliados de Ismael 'El Mayo' Zambada, un narcotraficante juzgado en Estados Unidos por delitos de drogas y sobornos.

El Departamento del Tesoro señaló a cinco altos mandos de 'Los Mayos' y a 15 entidades presuntamente vinculadas con este grupo.

En esta lista negra figura Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', al que Washington considera principal responsable de las luchas de poder con 'Los Chapitos', herederos a su vez del otro gran líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

La Administración de Donald Trump ha intensificado en estos últimos meses su lucha política, económica y hasta militar contra los cárteles y, en el caso del de Sinaloa, está considerado ya a ojos de Washington como una organización terrorista extranjera.

Según Washington, 'Los Mayos' están implicados en el tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde la zona noroeste de México hasta Estados Unidos, así como en casos de secuestro, extorsión, blanqueo de capitales y sobornos a gobiernos locales.

El secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, que precisamente ha visitado la frontera sur, subrayó en un comunicado que estas últimas medidas demuestran que para Trump es una "prioridad" detener cualquier potencial amenaza derivada de estas redes.