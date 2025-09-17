ABM ve en visita de subsecretario del Tesoro de EU a México una oportunidad de cooperación contra actividades ilícitas

La visita que este jueves 18 de septiembre realizará el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Hurley, a México, es una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas, consideró la Asociación de Bancos de México (ABM).

En un breve pronunciamiento, agregó que también es una oportunidad para reiterar la disposición del gremio, para trabajar de manera más cercana con las autoridades de ambos países.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que el 18 de septiembre, John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del organismo, visitará la Ciudad de México.

En un comunicado, detalló que se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria, para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles.

“Esta visita se produce en un momento en que la administración Trump, busca desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar el flujo del letal fentanilo a Estados Unidos”, puntualizó.

La ABM confirmó que el gremio estará en una de estas reuniones.

Tras señalamientos contra tres instituciones

La visita se da unos días después de que representantes de la banca mexicana estuvieron en Estados Unidos, donde, según se informó en su momento, se habrían reunido con sus contrapartes y autoridades financieras de ese país.

Hace casi tres meses, el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Delitos Financieros (FinCEN por su acrónimo en inglés), acusó a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Derivado de esta situación, hoy CIBanco e Intercam, han vendido gran parte de sus negocios.

Compromiso para abordar problema de los cárteles de la droga

El Tesoro de Estados Unidos precisó en su comunicado, que es el primer viaje internacional del subsecretario Hurley en su cargo, lo que pone de relieve el compromiso de la Administración para abordar el problema de los cárteles de la droga terroristas.

“Agradece la sólida cooperación del Gobierno de México y desea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense”, puntualizó.