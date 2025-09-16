EU ofrece 5 millones de dólares de recompensa por el líder de "Los Rusos", brazo armado de "La Mayiza"

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix "El Ruso", uno de los principales sicarios del Cártel de Sinaloa.

"Según el FBI, Ponce Félix es el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza. La Mayiza es una poderosa facción del cártel de Sinaloa, una Organización Terrorista Extranjera", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

"La facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos", añadió.

El presidente Donald Trump designó a varios carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos a priori ataques letales.

"Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos Central y del Sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero", recordó el texto.

Pese a que sus jefes históricos están en la cárcel en Estados Unidos, el Cártel de de Sinaloa, considerado como la mayor organización de narcotráfico del mundo, sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos ha ofrecido ayuda militar a su vecino del sur, pero México la rechaza y pide que Washington enfrente el consumo de drogas en el país, el más elevado en el mundo.