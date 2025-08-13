La tasa hipotecaria a 30 años bajó la semana pasada

La tasa de interés del préstamo hipotecario más popular en EU bajó a 6.67% la semana pasada, el nivel más bajo desde principios de abril, lo que provocó una avalancha de propietarios que buscaban un financiamiento más barato para sus hipotecas, pero hizo relativamente poco para atraer a nuevos compradores al mercado.

Según informó el miércoles la Asociación de Banqueros Hipotecarios, la tasa media de las hipotecas a 30 años a tasa fija bajó 10 puntos base en la semana finalizada el 8 de agosto. Las solicitudes de refinanciamiento se dispararon 23%, alcanzando un máximo de cuatro meses. Pero las solicitudes de compra aumentaron solo 1.0 por ciento.

La Reserva Federal ha mantenido los costos de endeudamiento a corto plazo sin cambios durante todo el año, ya que los banqueros centrales de Estados Unidos temen que los aranceles de la administración Trump puedan empujar al alza una inflación que ya está atascada por encima de su objetivo del 2 por ciento.

Las tasas hipotecarias aún elevadas, junto con los altos y crecientes precios de la vivienda, han desanimado a los compradores. Las ventas de viviendas existentes cayeron en junio a su nivel más bajo en nueve meses.

Sin embargo, en las últimas semanas, varios banqueros centrales estadounidenses han expresado su preocupación por el mercado laboral y han señalado que están cada vez más abiertos a bajar las tasas de interés.

Los mercados financieros están apostando a que la Fed comenzará a recortar las tasas en septiembre.