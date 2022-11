Fusión de CAME y Te Creemos tardó cuatro años en concretarse

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) y Te Creemos anunciaron su fusión para operar como una sola entidad, que contará con activos por 7,053 millones de pesos, la operación tardó cuatro años en concretarse, con ella se busca crear a una de las entidades más robustas del sector popular.

Ambas instituciones son subsidiarias de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) Te Creemos Holding, con su fusión, CAME planea llegar a 10 millones de clientes. En entrevista con El Economista, Pablo Varela, director general de CAME, comentó que esta estrategia se gestó previo al inicio de la pandemia, aunque por complicaciones de la misma no pudo concretarse.

“Desde hace cuatro años empezamos a definir como grupo, desde la integración de Te creemos, en un primer año nos enfocamos en realizar ciertas sinergias entre las dos sofipos, aunque continuaron operando de forma independiente, estamos retomando prácticamente lo que a final de cuentas queríamos hacer previo a la pandemia, que es consolidar toda la operación en una sola entidad”, comentó.

Además, Varela señaló que ambas sofipos tienen distinción en cuanto a los subsegmento que atienden, sin embargo indicó que no habrá mayores cambios de cara al usuario.

“Continuaremos con la manera en la que hemos venido trabajando con Techreo desde CAME, lo que nos brinda todavía una plataforma más grande para llegar a más clientes”, explicó el directivo.

Escenario Sofipo

Con la fusión, CAME atenderá a más de 500,000 clientes, en más de 400 sucursales, además representará 19% de los activos del sector de las sofipos, según datos que difundió en el comunicado, por lo que sé convertirá en la segunda financiera popular más grande, después de Libertad Servicios Financieros, cuya participación asciende al 30.6% de los activos del segmento de este tipo de entidades, de acuerdo con información oficial.

“Es una decisión que también beneficiará al sector de las sofipos, ya que claramente habrá una sociedad sumamente sólida, robusta, con muy buenos índices de capitalización, cuya operación estará claramente enfocada al sector popular, esto hará que tanto nuestros clientes de crédito como nuestros clientes de ahorro tengan la plena certeza de que somos una entidad plenamente regulada por todos los supervisores que existen”, expusó Varela.

Además, el directivo indicó que en el proceso trabajó de la mano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para garantizar que la fusión cumpliera con los requerimientos regulatorios.

“Esto lo hemos hecho en clara comunicación con el regulador, desde el momento en el que procedimos con las acciones que teníamos planeadas, lo hemos platicado con la comisión y lo hemos hecho mano a mano con una comunicación y evidentemente ellos están haciendo su papel de regulador”, agregó.