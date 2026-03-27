Santander reafirma sus objetivos pese a la incertidumbre gracias a su diversificación

El banco español Santander dijo este viernes que había confirmado sus objetivos financieros de 2026-2028 a pesar de la incertidumbre ⁠económica global, y señaló su modelo de ⁠negocio diversificado tras un comienzo fuerte de 2026.

La mayor entidad de crédito de la zona del euro por valor de mercado dijo también que va por buen camino para alcanzar sus objetivos de rentabilidad e ingresos para todo el año 2026, dado que las tendencias positivas de años anteriores continuaron en el primer trimestre del año, apoyadas por el crecimiento del número de clientes y de los ingresos. Prevé que los costes interanuales desciendan en euros constantes.

La presidenta ejecutiva, Ana Botín, dijo en un comunicado como parte del discurso que tenía previsto pronunciar durante la junta de accionistas del banco este viernes que su presencia equilibrada en diferentes países mitigaría "sustancialmente" el riesgo al reducir la volatilidad en un entorno global cada vez más complejo.

"El mundo se enfrenta actualmente a un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, amenazas que cada día es más probable que se concreten. Su intensidad dependerá de la duración del conflicto (en el golfo Pérsico) y de su impacto sobre la capacidad global de producción energética", dijo Botín en el comunicado.

En febrero, el Santander dijo que esperaba mayores beneficios para 2026 en comparación con la cifra récord de 14,100 millones de euros (16,240 millones de dólares) de 2025. El mes pasado, elevó su objetivo de beneficios en más de un 40%, hasta por encima de los 20,000 millones de euros en 2028 en comparación con ⁠2025, gracias a los beneficios derivados de las adquisiciones del ⁠banco estadounidense Webster y el británico TSB.

La entidad ⁠financiera española dijo que había mejorado sus ganancias de eficiencia en torno a 250 puntos básicos en el primer ⁠trimestre, como beneficio de su transformación de TI.

A las 08:50 GMT, sus acciones caían un 1 por ciento.

En la reunión, los accionistas del Santander votarán la emisión de más de 334.8 millones de acciones nuevas para sustentar la operación del Webster, que está financiada en un 65% con efectivo y en un 35% con acciones nuevas.

En base al precio de cierre de la acción del Santander, el Webster está valorado en unos 11,600 millones de dólares, de los que 3,630 millones se pagarían en acciones nuevas.

También se ⁠espera que Botín diga que la inteligencia artificial ayudará a generar más de 1,000 millones de euros en ahorros e ingresos hasta 2028.