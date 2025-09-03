S&P mejora calificaciones de Multiva y Banco Base

Standard & Poor's (S&P) mejoró las calificaciones de los bancos mexicanos Multiva y Base. De éste último, también lo hizo con su casa de bolsa.

En el caso de Multiva, la agencia anunció el aumento en las calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala nacional, a mxA y mxA-1 respectivamente, desde mxA- y mxA-2, con perspectiva estable.

Esta mejora, puntualizó, responde al fortalecimiento en los niveles de ingresos operativos de la institución.

Multiva resaltó que, de acuerdo con la agencia, durante el 2024 la cartera de crédito del banco creció 26%, y se prevé un incremento anual de al menos 15% durante los próximos 24 meses, para superar el promedio del sector bancario en México.

“Para Banco Multiva, esta mejora en sus calificaciones refleja su solidez financiera, disciplina operativa y visión estratégica de largo plazo. Este avance representa una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de México y renovar su compromiso con quienes confían en su negocio para proteger sus proyectos, su patrimonio y su futuro”, destacó la institución financiera.

Hace unos días se dio a conocer que Multiva adquirió la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, con lo que se espera que sus indicadores financieros sigan al alza hacia adelante.

De igual forma, recientemente hizo el relanzamiento de su imagen, y en este marco adelantó el impulso que dará a algunos de los proyectos de infraestructura contenidos en el Plan México, presentado a inicios de año por el Gobierno Federal.

También a Banco Base y su casa de bolsa

De igual forma, se informó que S&P mejoró las calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de Banco Base y Casa de Bolsa Base a mxA y mxA-1 respectivamente, desde mxA- y mxA-2, también con perspectiva estable para ambas instituciones.

De acuerdo con Base, esta decisión se fundamenta en la reciente publicación de la nueva metodología de S&P Global Ratings para calificar entidades financieras en la escala nacional de México, la cual ha sido diseñada para reflejar con mayor precisión las características y dinámicas específicas del mercado local.

La institución detalló que la mejora en la calificación refleja la sólida posición del banco, destacando el crecimiento de ingresos, la fuerte capitalización y una cartera de crédito de crecimiento moderado.

Resaltó que la calificación de Banco Base incorpora la expectativa de que éste continúe fortaleciendo su posición en el negocio de intermediación de divisas en México; mientras que la de Casa de Bolsa Base se alinea con el objetivo, reflejando su importancia estratégica para el grupo financiero.

“Somos una de las tres instituciones del sector que recibieron este incremento; esto nos motiva a mantener un compromiso con el crecimiento sólido y la eficiencia de nuestras operaciones, así como la generación de valor para todos nuestros accionistas”, comentó al respecto Julio Escandón, director general de Banco Base.