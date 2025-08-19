Multiva logra acuerdo para quedarse con el negocio fiduciario de CIBanco

Grupo Multiva, integrante de grupo Vazol, informó que ha logrado un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, ello, a través de Banco Multiva.

CIBanco es una de las tres instituciones financieras mexicanas acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales de junio pasado, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Tras dichos señalamientos, CIBanco fue intervenido temporalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y desde entonces ha registrado impactos negativos en su negocio, como la baja en sus calificaciones, una caída en el tamaño de sus activos y de captación, además de la salida de fideicomisos, su principal negocio. Ahora, se da a conocer el acuerdo de adquisición de la totalidad de su negocio fiduciario.

Incrementará su participación de mercado

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Multiva detalló que con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios.

Asimismo, expuso que Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración.

Precisó que esta compra quedará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.

Foco en el Plan México

En junio pasado, en el marco de la presentación de su nueva identidad corporativa, Multiva anunció que destinará 170,000 millones de pesos en los próximos tres años, para financiar proyectos de infraestructura contemplados en el Plan México en sectores como el energético, movilidad, hídrico e inmobiliario.

Ahora, con la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, Multiva, especializado en infraestructura, ganará participación de mercado.