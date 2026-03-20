Revolucionar la forma en que la gente maneja su dinero se traducirá en bienestar para México: Juan Guerra, Revolut

Para Juan Guerra, director general de Revolut en México, si entidades como ésta logran revolucionar la forma en que la gente maneja su dinero, y se hace de manera eficiente, ello se traduce en mejorar la calidad de vida, en bienestar para el país e impacta en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Le vamos a ahorrar horas y horas y horas a la gente. Esas horas se pueden traducir en calidad de vida y/o productividad. Entonces, el dejar de estar haciendo cola en una sucursal, por ejemplo, para millones de mexicanos eso literalmente se traduce en (un mayor) Producto Interno Bruto (PIB) en cierta medida, y en bienestar para el país”, explica.

En entrevista, destaca que llevamos 30 años estancados en la trampa del país de ingreso medio.

Revolut apenas inició operaciones como banco en México, tras un proceso que inició de cero en el país. Sin embargo, tiene el respaldo de su casa matriz, la británica Revolut, que atiende ya a más de 70 millones de clientes en más de 40 países en los que opera.

La expectativa para México, de momento, es alcanzar a 2 millones de usuarios en su primer año de operación con productos como: crédito, inversión, envíos de dinero y mercado de divisas, entre otros, pero de una manera sencilla y menos costosa.

Necesario impulsar a las pymes

Juan Guerra resalta, por otra parte, que México tiene aún muy poca penetración del crédito y sobre todo el destinado a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que son, dice, la columna vertebral de cualquier economía, al ser la principal fuente de empleo.

“Entonces hacia allá iremos también. Aquí nos vamos a dar todos contra todos, con todo, y eso va a beneficiar a millones de personas. Vamos a incluir a millones de personas y a los que ya están, entre comillas, atendidos, les vamos a mejorar sustancialmente la vida”, comenta.

Agrega que se habla mucho del crédito a las pymes y de abaratar el financiamiento para este segmento, pero subraya que lo que los pequeños negocios necesitan es crédito y que se les facilite la vida.

“Muchas veces la pyme tiene un hombre orquesta que hace todo, y muy buena parte de su día se va en utilizar su banca electrónica, lo cual es una verdadera monserga. Entonces si le podemos mejorar esa experiencia a esa persona, le podemos liberar tiempo, capacidad, nervios y ánimos para invertir en otra cosa”, puntualiza.

Si bien de momento Revolut no está en este segmento de pymes, la meta es que, en algún momento, entre de lleno en el sector.

Servicios financieros de calidad

El CEO de Revolut en México, considera que los servicios financieros de calidad son un bien social y deberían ser un derecho humano. Sin embargo, reconoce que ante un tema como este, se tiene que trabajar de la mano con el gobierno, sobre todo en un país como México en el que hay mucha informalidad.

“Creo que eso es un mal social, el gran uso de efectivo que tenemos aquí, y creo que no lo podríamos atacar solamente el sector público o el sector privado. Lo tenemos que atacar entre los dos”, argumenta.

Detalla: “Por ejemplo, si de repente decidimos copiar algunas prácticas que han tenido éxito en Brasil, en la India o en otras partes del mundo, como por ejemplo, que se pueda pagar con dinero digital en gasolineras, ya obligamos a una parte de la población a que abra una cuenta y empieza a depositar y empieza a convivir con eso, y empezamos a detonar la transición, y eso no es algo en lo que el sector privado por sí solo pueda influir”.

Hay un nuevo rompecabezas

Para el director de Revolut México, en las últimas décadas no ha habido cambios importantes en cómo está conformado el sistema bancario mexicano, pero estima que, con la llegada de nuevos jugadores digitales, en los próximos años se moverán las piezas del rompecabezas.

“Muchos de los bancarizados van a cambiar de banco, salvo que tengas quizá una banca privada que es menos susceptible a la disrupción tecnológica, pero millones y millones de personas que hoy tienen una cuenta en un banco tradicional, van a cambiarse de banco en los próximos tres años, y millones y millones de personas que están sub-bancarizadas y que quizás tienen una cuenta, pero solo retiran efectivo, van a empezar a convivir mucho más con dinero digital de lo que lo que han hecho hasta ahora”.

En este sentido, estima que si hoy la mitad del país está sub-bancarizada, en tres años se puede reducir eso a la mitad.

“Es que eso no se ha movido mucho en los últimos años, pero estamos en el borde de un proceso”, refiere el directivo del banco más joven del sistema financiero en México.