Los préstamos bancarios chinos de julio se contraen

Los nuevos préstamos en yuanes de China se contrajeron en julio por primera vez en 20 años debido a las dificultades de la economía, situándose muy por debajo de las previsiones de los analistas, pero las mejoras en el crecimiento más amplio del crédito sugieren que el banco central no tiene prisa por relajar su política.

Los nuevos préstamos en yuanes se contrajeron en 50,000 millones de yuanes (6,970 millones de dólares) en julio, muy por debajo de las previsiones de los analistas, y cayeron desde los 2.24 billones de yuanes de junio, según cálculos de Reuters basados en datos publicados por el Banco Popular de China.

Aunque los nuevos préstamos suelen caer en julio tras las fuertes ganancias de junio, cuando los bancos se esfuerzan por cumplir los objetivos trimestrales, la última lectura se situó muy por debajo incluso de las previsiones de los analistas más pesimistas, lo que apunta a una débil demanda del sector privado mientras Pekín intenta negociar un acuerdo comercial duradero con Washington.

“Los datos de crédito de julio fueron débiles, pero la oferta monetaria superó las expectativas, lo que refleja el impacto de la baja base del año pasado y los esfuerzos de resolución de la deuda”, dijo Xing Zhaopeng, estratega senior de China en ANZ.

Los analistas encuestados por Reuters esperaban que los nuevos préstamos en yuanes el mes pasado alcanzaran los 300,000 millones de yuanes, en comparación con los 260,000 millones de yuanes del año pasado.

Junto con las tendencias estacionales que impulsaron el recuento de junio, la demanda de crédito en China también se recuperó marcadamente ese mes a medida que el sentimiento mejoró después de las rondas de negociaciones comerciales en Europa y una disminución tentativa de las tensiones comerciales con Estados Unidos.