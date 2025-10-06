Posible apalancamiento o dilución accionaria pega a Grupo México

La oferta de Grupo México por el 25% de las acciones de Banamex, en poder de Fernando Chico Pardo, es poco atractiva, destacó la casa de bolsa Vector.

De acuerdo con su área de análisis, el valor que le da la minera al 25% de Banamex es de 43,890 millones de pesos, esto es 2,890 millones de pesos o 7% sobre lo ofertado por Chico Pardo.

"Pensamos que la oferta de Grupo México es poco atractiva para el señor Chico Pardo y también para Banamex", destacó el intermediario.

Al referirse a la baja en el precio de la acción de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores, el intermediario expuso que es producto del descuento por conglomerado que está incorporando el mercado por la potencial incorporación del banco al grupo minero.

También el mercado está reflejando una compra apalancada o, eventualmente, una dilución accionaria por la posible colocación de acciones de Grupo México.

Al inicio de operaciones del mercado, GMexico llegó a bajar 20% y ahora presenta un retroceso del 15 por ciento.