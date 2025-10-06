BMV perfila peor caída desde abril lastrada por desplome de Grupo México

Las bolsas de valores de México comienzan con fuertes caídas las negociaciones de esta semana. Tras un periodo de operaciones en torno a máximos récord, los índices locales bajan, perfilando la peor sesión desde abril por el desplome de Grupo México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 2.92% a 62,173.65 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 2.76% en 1,206.56.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destaca el desplome de las acciones de la minera Grupo México, con 15.61% a 135.70 pesos, además de la aseguradora Quálitas, con 2.47% a 164.73 pesos, y Banorte, con 2.44% a 175.73.

Las acciones del gigante minero Grupo México se desploman más de 15% y llegaron a caer más de 20% esta mañana. El fuerte movimiento se da después de que presentó el viernes una oferta para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex.