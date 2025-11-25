Neutralidad en la tasa indica que no hay condiciones para llevar a la inflación al objetivo: Monex

Cuando el Banco de México llevó la tasa a un terreno neutral, indicó que no se están dando las condiciones para que la política monetaria lleve a la inflación al objetivo, señaló la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de grupo financiero Monex, Janneth Quiroz.

Se apoyó en los argumentos que ha dado el banco central en los comunicados y Minutas para explicar que la desaceleración de la actividad económica incida de forma importante en los componentes que aún mantienen presionada al alza a la inflación de servicios, subrayó.

Como se recordará, la inflación de servicios se encuentra fluctuando entre 4.69 y 4.44%, un subcomponente de importante relevancia en la inflación subyacente, identificada como el indicador de la “inflación más pura” que por otro lado, completó seis meses también, arriba de 4 por ciento.

La subyacente descuenta los precios de bienes y servicios que suelen presentar alta volatilidad estacional.

Al participar en la conferencia semestral de “Perspectivas económicas y bursátiles hacia el 2026”, la experta estimó que el Banco de México aplicará un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa en la decisión programada para el 18 de diciembre, para dejarla en 7 por ciento.

Anticipó que para el próximo año, el banco central será mucho más cauteloso para no llevarla a un terreno expansivo, pues hay demasiada incertidumbre aún para la inflación.

No obstante, reconoció que en sus estimaciones prevalece la posibilidad de que el próximo año aplicarán un par de recortes más que llevarán a la tasa a un nivel de 6.50%, todavía un terreno neutral para la política monetaria.

Consignó que si la Fed continúa recortando, abrirá la puerta para que Banxico siga su avance en la flexibilización, y advirtió que será relevante mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos en 300 puntos base, como está ahora mismo.

Este diferencial seguiría apoyando el atractivo en el carry trade, considerando que otros emergentes también están recortando su tasa de interés, aclaró.

Presión inflacionaria

La experta reconoció que el Paquete Económico que estará vigente el próximo año, específicamente la posibilidad de que sigan aplicándose medidas arancelarias sobre productos importados de países con los que no hay acuerdo comercial, sí generan riesgo al alza para la inflación.

Sin embargo, aclaró que se podría ver compensado por la menor demanda esperada ante la desaceleración económica.

La economía seguirá estancada

En Monex anticipan que la actividad económica registrará un avance de 0.5% este año, tal como el que espera el consenso del mercado recabado por Citi y para el próximo anticipa que habrá un desempeño menos débil que llevará al PIB a un crecimiento de 1.3%, crecimiento por debajo de la tendencia histórica prepandemia de 1.8 por ciento.

La experta matizó que ante el contexto internacional por la incertidumbre que generaron los aranceles, la expectativa era de una contracción. Esto significa que no son tan negativos los datos que ha arrojado la economía.

De acuerdo con la economista, el desempeño esperado para el próximo año, trae consigo la expectativa de que continuará el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC.

En este punto, la experta acotó que puede presentarse un escenario en el que Estados Unidos demande de México el cumplimiento de objetivos anuales en materia de seguridad, para renovar el acuerdo cada año. Bajo este escenario que aclaró en varias ocasiones, no es el escenario base, la incertidumbre se convertiría en una constante.

En la misma conferencia participó el gerente de análisis en Monex, Roberto Solano, quién comentó que aún no se puede anticipar si el nearshoring se revitalizará hacia el próximo año.