Es momento de digitalizar la economía y reducir el uso del efectivo, insiste BBVA

BBVA México ha insistido este martes en que es momento de digitalizar, de forma integral, la economía del país, y hacer un frente común para reducir el uso del efectivo.

En la Tercera Cumbre de Sostenibilidad y Desarrollo Económico BBVA 2025, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del banco en México, explicó que para ello se requiere una acción decidida y coordinada entre el gobierno, autoridades, empresas y sociedad civil.

“Sólo así, combatiendo el efectivo, podemos generar inclusión real con escala, con impacto y visión de largo plazo”, expresó.

El banquero destacó que el sistema financiero mexicano no tiene hoy un problema de soluciones tecnológicas. Por el contrario, dijo, la banca tiene todos los productos y los incentivos para bancarizar a más personas.

Sin embargo, resaltó que la gente no se bancariza porque no quiere trazabilidad y prefiere la informalidad, con lo que se mantiene el ciclo negativo de baja productividad, bajos salarios y pocas oportunidades.

Más de la mitad de la población, en la informalidad

Eduardo Osuna refirió que hablar de sostenibilidad también implica hablar de inclusión financiera y social.

Al respecto, mencionó que hoy 30 millones de mexicanos siguen sin una cuenta bancaria, pero, por el contrario, más del 90% tiene un teléfono celular.

Agregó que más del 54% de la población trabaja en la informalidad que, dijo, es una situación estrechamente correlacionada con la baja productividad, salarios precarios y con mayores niveles de pobreza.

Hay iniciativas de inclusión

El director de BBVA México expuso que en los últimos años se ha avanzado en iniciativas de inclusión financiera, hasta para personas que no tenían historial bancario.

Como ejemplo, mencionó la cuenta 100% digital gratuita; terminales punto de venta para micro negocios, y herramientas digitales de cobro como CoDi y DiMo, por mencionar sólo algunas.

“Sólo en el 2024, BBVA abrió más de 2.9 millones de cuentas digitales completamente gratuitas”, comentó.

Agregó: “hoy más o menos el 20% de las tarjetas que estamos dando, son a personas sin ningún historial. Esta transformación no sólo eleva la productividad, también multiplica las oportunidades, pero el reto sigue siendo enorme, por eso necesitamos dar el siguiente paso”.

Refirió que otros países de desarrollo similar al de México, han avanzado más en esta ruta, debido a que han tomado medidas contundentes en este proceso, como acciones obligatorias y otras que tienen que ver con incentivos.

Plan México sería punto de inflexión

En este sentido, consideró que el Plan México, presentado a inicios de año por el Gobierno Federal, debe marcar un punto de inflexión muy importante, ya que, entre otras cosas, tiene como objetivos reducir la igualdad y erradicar la pobreza en el país.

“Aquí es donde convergen nuestras prioridades: la digitalización de la economía, la inclusión financiera y el impulso decidido a las pymes”, expuso.

Para más crédito a mipymes, necesario bancarizarlas

Respecto a otorgar más crédito a las mipymes, estrategia incluida también en el Plan México, el director de BBVA México estimó que para incrementar el financiamiento a este sector, es condición precedente bancarizarlas.

“Si no las bancarizamos, no hay forma de otorgarles crédito, y hay que generar los incentivos correctos, que son incentivos fiscales, la disminución de la carga social a sus empleados, porque lo más importante no es bancarizar y formalizar a las pymes, sino bancarizar y formalizar a los empleados de las pymes, que son el 55% de los mexicanos que trabajan en el sector informal”, puntualizó.