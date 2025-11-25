En liquidación de Came se han hecho 439 pagos a ahorradores

A pocos meses de que venza el plazo para solicitar el pago del seguro de depósitos, el 18 de febrero del 2025, el Fondo de Protección informó los avances en la atención a los ahorradores del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), Sofipo que está en proceso de liquidación.

La lista más reciente, integrada por 1,129 folios, representa solo una parte de los casi 2,367 registros contabilizados en la página de la Sofipo Came, en donde los ahorradores pueden consultar el estatus de su solicitud para el pago del seguro. En dicha lista, se puede observar que el Fondo de Protección informó que ya comenzaron a realizarse pagos, 439 expedientes aparecen como liquidados durante noviembre, de acuerdo con las actualizaciones incluidas en el propio listado. Asimismo, únicamente un folio ha sido clasificado como improcedente para recibir el seguro.

De acuerdo con el Fondo de Protección, la lista se publicó para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III “Pago de Obligaciones Garantizadas” y en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular. Con ello, se informa el estatus de las solicitudes presentadas por los usuarios de la extinta Sofipo.

La disolución y liquidación de Came fue formalizada el 22 de septiembre del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocara su autorización para operar como sociedad financiera popular. La publicación estableció los lineamientos para que los ahorradores presenten sus solicitudes y accedan al seguro que protege sus depósitos.

El esquema garantiza la devolución de hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs), equivalentes a 213,560 pesos por persona al 19 de septiembre del 2025, monto suficiente para cubrir a más de 99.5% de los usuarios de Came, es decir, a 169,564 personas.

Solicitudes en revisión y pagos en espera

Hace un par de semanas, durante una reunión realizada el 23 de octubre en la Secretaría de Gobernación, el interventor encargado del proceso, Alfonso Ascencio Triujeque, informó a ahorradores que 697 solicitudes no cumplían con los requisitos necesarios para proceder con el pago. Explicó que la mayoría de estas irregularidades se deben a expedientes incompletos o a documentos que no acreditan de manera suficiente la relación de los solicitantes con la Sofipo.

En ese mismo encuentro, se les informó a los ahorradores que las cuentas de la Sofipo siguen mayoritariamente congeladas por medidas cautelares relacionadas con demandas de proveedores y servicios, entre ellas una cuenta con alrededor de 3 millones de pesos retenidos.

A ello se suma que solo se han reportado 6 millones de pesos líquidos disponibles, frente a una cartera vencida que asciende a 1,000 millones de pesos y obligaciones fiscales por 3,000 millones de pesos.