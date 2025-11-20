Impulso a finanzas embebidas, con la consolidación del sector

El modelo de finanzas embebidas, donde la integración de servicios financieros se da directamente en plataformas no financieras, como comercios electrónicos o aplicaciones de servicios, podría tener una oportunidad para consolidarse ante la actualización del marco regulatorio y la evolución del mercado. Así lo señalaron especialistas durante un panel organizado por la firma de infraestructura de pagos Monato.

José Antonio Murillo, director ejecutivo de Rappi Card, destacó que el momento actual abre una ventana relevante para este modelo, especialmente con los jugadores que han llegado al sector y la tecnología que se encuentra disponible.

“Una de las grandes promesas para esta década son las finanzas embebidas. Si bien antes existían las tarjetas de crédito departamentales, hoy la diferencia es fundamental: ahora las empresas pueden co-crear productos financieros y entender mejor, desde el punto de vista financiero, a los clientes de esas plataformas”, afirmó.

El directivo resaltó que el potencial del modelo todavía no se ha aprovechado plenamente, en parte porque muchas plataformas y comercios no han logrado utilizar de forma integral la información que generan. En este sentido, Murillo subrayó que la digitalización de los ecosistemas de consumo crea nuevas ventajas.

“Al ver de manera más integral la información de los comercios, algo que las tarjetas de crédito departamentales no permiten, se abre la posibilidad de comunicar mejor y en un punto de contacto más efectivo. Hoy los clientes se mueven en ecosistemas digitales, y eso reduce el costo de adquisición en la medida en que se aproveche esa información”, señaló.

Aunque existen ejemplos exitosos en plataformas de comercio electrónico que han adoptado soluciones financieras, los expertos consideraron que todavía hay espacio para nuevas colaboraciones.

“Existen modelos que ya operan en el mercado y que han logrado incluso generar negocios nuevos y relevantes”, destacó Pedro Solana, asesor y consejero independiente.

Si bien aún existe margen para que la regulación del modelo alcance un nivel óptimo, ya se han dado avances que facilitan la colaboración, así como la incorporación de la figura de Comisionista de Base Tecnológica en el marco normativo financiero en 2024.

