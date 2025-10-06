La compra de Banamex llevaría la deuda de Grupo México hasta los 18,750 millones de dólares: Valmex

En la eventual compra de Banamex por parte de Grupo México, llevaría la deuda del conglomerado minero de 9,383 millones de dólares hasta los 18,750 millones de dólares, destacaron este lunes analistas de Valores Mexicanos (Valmex).

Alik García, subdirector de análisis del a casa de bolsa, destacó que la deuda es manejable con potencial a la baja si se opta (como planteó Grupo México) la participación de otros inversionistas mexicanos y afores.

Sin embargo, el especialista destacó la integración de Banamex podría volver el proceso de toma de decisiones de las subsidiarias, minera, transporte, infraestructura y financiera, más lento y menos especializado.

Con los 144 millones de dólares más que ofrece Grupo México por el 25% de Fernando Chico Pardo, el banco estaría valuado en 9,359 millones de dólares, de acuerdo con el intermediario.

GMéxico, del empresario mexicano y segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, pusó sus cartas sobre la mesa del sector bancario mexicano el pasado viernes al dar a conocer que volvía a interesarse por Banamex, pero precisó que buscaría la totalidad del banco.

Ello, pese a que hace unos días se hizo oficial, de parte de Citigroup –actual propietario de Banamex–, que llegó a un acuerdo con el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, para que éste adquiera 25% del banco y, una vez concretada la operación, convertiera en presidente del Consejo de Administración.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la tarde del viernes, Grupo México detalló que con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: