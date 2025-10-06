Sheinbaum esperará decisión de Citi sobre Banamex antes de fijar postura

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esperará la decisión de Citigroup (Citi) sobre la venta de Banamex, luego de que Grupo México, encabezado por el empresario Germán Larrea, anunció una nueva oferta para adquirir la totalidad del banco.

“Pues tendrá que evaluarlo. Citi hizo una publicación el viernes, de que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días, y en el momento que se presente tendrán que evaluarlo”, señaló la mandataria durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Sheinbaum evitó emitir comentarios adicionales sobre la operación y subrayó que la definición corresponde exclusivamente al banco estadounidense.

Citi analiza alternativas para Banamex

Tras el anuncio de Larrea, Citigroup confirmó que analizará la propuesta de Grupo México, aunque reiteró que su “camino preferido” sigue siendo el acuerdo con Fernando Chico Pardo y la salida a Bolsa.

En un comunicado, la institución financiera indicó que aún no ha recibido una oferta formal de Grupo México, pero que, en caso de hacerlo, será revisada de manera responsable, considerando factores como las aprobaciones regulatorias y la certeza de cierre de la transacción.

“Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido”, reiteró Citi.

La oferta de Grupo México

El 3 de octubre, GMéxico informó haber presentado una oferta a Citi para adquirir el 100% de Banamex, con la promesa de mantener la institución bajo control mayoritariamente mexicano.

De aceptarse, la operación quedaría sujeta a aprobaciones regulatorias, tras lo cual Banamex volvería a operar exclusivamente bajo supervisión de las autoridades financieras nacionales, con el objetivo de recuperar su potencial competitivo y fortalecer su papel en el sistema bancario mexicano.

Esta es la segunda vez que Grupo México manifiesta interés en Banamex; en 2023 ya había explorado una posible compra, reveló entonces el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Citi anunció recientemente un acuerdo para que el empresario Fernando Chico Pardo adquiera 25% de Banamex, mientras que el resto sería colocado a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado bursátil.

Chico Pardo, también presidente de Asur, explicó que su meta es fortalecer la presencia del banco en el mercado mexicano y descartó por ahora incrementar su participación accionaria.