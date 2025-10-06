GMéxico ha perdido 186,409 millones de pesos de valor de mercado tras la oferta por Banamex

Con la baja en el precio de la acción de Grupo México en la jornada de este lunes, la empresa ha perdido, en valor de capitalización 186,409 millones de pesos.

Al término de la jornada bursátil del pasado viernes, el valor de la empresa minera y de transporte, tenía un valor de capitalización de un billón 252,000 millones de pesos.

Con la caída en el precio de la acción de media jornada del 15%, la empresa tiene un valor de capitalización de un billón 65,000 millones de pesos.

El pasado uno de enero la acción de Grupo México valía 97.6 pesos por título, el pasado viernes cotizó en 160.8 pesos por acción, un repunte de 64.63% en su valor.

Hoy pierde el 15% de su valor, ya que al mercado no le gustó la posible compra de Banamex por parte de Germán Larrea, accionista mayoritario de Grupo México.