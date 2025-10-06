Inversionistas quieren a Banamex para mexicanos

Los empresarios Fernando Chico Pardo y Germán Larrea, con propuestas distintas, quieren que el Banco Nacional de México (Banamex) recupere su potencial, liderazgo y que quede en manos mexicanas.

Hace casi un par de semanas, Citigroup, propietario de Banamex, llegó a un acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo para adquirir el 25% del banco y sería el presidente del consejo de administración.

El viernes, Grupo México, una de las empresas más grandes del país, informó que ofertó a Citi, hasta por el 100% de Banamex.

Citi aseguró que no ha recibido una oferta de Grupo México, pero precisó que en caso de darse, la revisará y aclaró que el acuerdo con Fernando Chico Pardo y su propuesta de salida Bolsa, es lo prioritario.

En lo que sí hay coincidencia de ambas propuestas, es en que quieren llevar a Banamex a recuperar el liderazgo que tuvo hace unos años, cuando estaba en el “top” de la banca (hoy esté en el cuarto sitio), y que quede en manos mexicanas.

Ambas propuestas reconocen la grandeza del banco por su historia, riqueza cultural y tamaño y solidez de negocio que representa. También hay coincidencia en que el vasto patrimonio cultural de Banamex se quedará en México, y se enriquecerá.

Citi deberá evaluar: Sheinbaum

En su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que Citi tendrá que evaluar la propuesta de Grupo México para adquirir el 100% de Banamex, y recordó que en días pasados se anunció ya un acuerdo.

“Hizo una publicación Citi, el viernes, de que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días, y que en el momento que se presente tendrá que evaluarlo”, dijo.