Citi le dice "no" a Grupo México para comprar Banamex; seguirá con OPI y Chico Pardo
El gigante financiero estadounidense, Citi, rechazó este jueves la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex.
“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó Citi en un comunicado.
Tras el anuncio, las acciones de GMéxico en la BMV subían un 4.32% hasta los 147.46 pesos, apuntando a su tercera sesión de ganancias, después del desplome que registró el lunes pasado luego de lanzar la oferta por la unidad mexicana de Citi.
Grupo México, del empresario mexicano y segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, dio a conocer el viernes pasado que volvía a interesarse por Banamex, pero precisó que buscaría la totalidad del banco.
El anuncio se daba después de que Citigroup hizo oficial que llegó a un acuerdo con el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, para que éste adquiera 25% del banco y, una vez concretada la operación, convertirse en presidente del Consejo de Administración.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la tarde del viernes, Grupo México detalló que con su oferta buscaba cumplir dos objetivos: la compra de 100% de Banamex, y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.
INFORMACIÓN EN PROCESO...