CiBanco, Intercam y Vector: Qué se sabe y reacciones por la acusación del Tesoro sobre lavado de dinero

La mañana del miércoles 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector, debido a que fueron identificadas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

Por ello, la FinCEN prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a las tres instituciones financieras con sede en México, en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

En sólo 72 horas, las tres instituciones financieras con sede en México pasaron de confiables a “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el crimen organizado.

¿De qué se acusa a CiBanco, Intercam y Vector?

CIBanco

Mencionó que en 2023, un empleado facilitó, a sabiendas, la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

Asimismo, expuso que entre el 2021 y el 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México, a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.

Intercam

Ejemplificó que a finales de 2022, ejecutivos del banco, supuestamente se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG, para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.

“Entre el 2021 y el 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos desde ese país a México con fines ilícitos, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, aseguró.

Vector

Expuso que de 2013 a 2021, supuestamente “una mula” de dinero del Cártel de Sinaloa, empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector.

“Además la orden describe cómo, del 2018 al 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles PLD-DF de Vector”, afirmó la FinCEN.

La FinCEN determinó que además de lavado de dinero, las instituciones facilitaron la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Reacciones por sanciones de FinCEN

Hacienda

Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro estadounidense no ha otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, ya se ha empezado a revisar a las instituciones señaladas.

La dependencia, a cargo de Edgar Amador Zamora, indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones, por lo que se le solicitó pruebas del vínculo con actividades ilícitas.

Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó la mañana del jueves sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la víspera a dos bancos mexicanos y una casa de Bolsa, “lo que decidimos con la Secretaría de Hacienda, número uno, fue solicitar más información”.

Aseguró durante su conferencia matutina que, “si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actuará, pero si no las hay pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes”.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Sólo unas horas después del mensaje de la presidenta de México, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam.

Lo anterior, luego de los señalamientos que hizo la víspera el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que estos dos bancos, así como Vector Casa de Bolsa, presuntamente permitieron operaciones de lavado dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones tras la investigación dada a conocer en la víspera por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la CNBV en un comunicado.

Asociación de Bancos de México

La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó este jueves que la intervención de CIBanco e Intercam -anunciada este jueves por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra estas dos entidades (y Vector Casa de Bolsa) por presuntos casos de lavado de dinero-, no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene, apuntó, sólido y bien capitalizado.

En un pronunciamiento, el organismo cúpula de la banca destacó que la intervención anunciada, busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios.

En su comunicado, la ABM resaltó que la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad, son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México.

CIBanco, Intercam y Vector responden

CIBanco

Tras la intervención temporal de CIBanco por parte de la CNBV, la institución financiera aseguró que colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras, tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada.

En este tenor expuso que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por lo que se mantendrá una constante comunicación y colaboración con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

Intercam

Intercam Banco rechazó, de forma categórica, cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero.

En un comunicado, la institución precisó que ante la reciente publicación emitida por la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que le señala (junto a CIBanco y Vector Casa de Bolsa), como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero, niega tajantemente esa vinculación.

Vector

La casa de bolsa rechazó “categóricamente” cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.

No obstante, reiteró su plena disposición a colaborar con las autoridades de México y Estados Unidos, para aclarar cualquier duda, “como siempre lo hemos hecho en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia”.

“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, destacó.

Repercusiones contra CiBanco, Intercam y Vector

La SHCP señaló que CIBanco, Intercam y Vector presentaron problemas de financiamiento tras los señalamientos por el Departamento del Tesoro de EU por lavado de dinero.

Edgar Amador Zamora, titular de Hacienda, explicó que tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constantó de estos problemas por lo que se llevó a cabo la intervención temporal en su administración, con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones y cuidar de manera preventiva los ahorros de sus clientes.

"Hubo problemas de financiamiento en estas tres empresas. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña (...) no quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores, proteger a la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal se restituyeron las condiciones de confianza", aseguró el secretario de Hacienda durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este sentido, subrayó que los recursos de los ahorradores están seguros.

Fitch Ratings y HR Ratings bajan calificaciones

HR Ratings revisó a la baja las calificaciones de CIBanco e Intercam Banco, colocándolas en observación negativa.

Lo anterior, informó la agencia, luego de que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención temporal de ambos bancos.

Destacó que la observación negativa se materializaría en una baja de calificación, en caso de que la intervención temporal de ambos bancos implique una situación de impago por parte de CIBanco e Intercam y/o sus subsidiarias a sus acreedores.

A su vez, Fitch Ratings dio a conocer que decidió ajustar a la baja las calificaciones crediticias de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

Explicó que la observación negativa sobre las calificaciones son reflejo de la incertidumbre respecto a la magnitud de un impacto negativo mayor en los perfiles crediticios de las entidades financiera.

(Con información de Edgar Juárez, Belén Saldívar, Emmanuel Rodríguez y María Fernanda Sosa Santiago)