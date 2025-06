Sheinbaum sobre señalamientos de EU vs CIBanco, Intercam y Vector: "Sin pruebas no se puede actuar"

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó la mañana de este jueves sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la víspera a dos bancos mexicanos y una casa de Bolsa, “lo que decidimos con la Secretaría de Hacienda, número uno, fue solicitar más información”.

“Si hay pruebas (...) de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar". "No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad", dijo la primera mandataria en su habitual conferencia la “Mañanera del Pueblo”.

La presidenta aseguró que, “si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actuará. Pero si no las hay pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir nadie, pero se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes”.

Aseguró que el sistema financiero mexicano es "muy sólido" y cuenta con mecanismos contra el lavado de dinero. “En la documentación que se publicó ayer -por parte de la FinCEN- no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal expresó que las empresas chinas que se mencionan en el comunicado, son empresas legalmente constituidas. En ese sentido, recordó que México tiene un comercio con China de 139,000 millones de dólares, y dijo que las transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas en México, no es prueba de lavado de dinero, sino, de transferencias como miles que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas.

Sheinbaum recordó que a “México se le respeta”, en relación a la soberanía del país para realizar sus propias investigaciones. “México es un país libre, soberano e independiente. No somos piñata de nadie. Colaboramos, sí, pero no nos subordinamos”, dijo esta mañana.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo.

Según estas acusaciones, estas tres entidades financieras operaron para organizaciones criminales tales como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), o el Cártel del Golfo.

Luego de que se diera a conocer el señalamientos de las instituciones bancarias por posible lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro no había otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, informó que inició una revisión a las instituciones señaladas.

La SHCP, a cargo de Edgar Amador Zamora, indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades, por lo que se le solicitó las pruebas del vínculo con actividades ilícitas.

Gráfico EE

INFORMACIÓN EN PROCESO…