Binance suspenderá operaciones en varios países de la UE

La principal plataforma mundial de intercambio de criptoactivos, Binance, suspenderá parte de sus servicios en varios países europeos a partir del 1 de julio, anunció la compañía este jueves a la AFP.

La decisión fue tomada porque no obtuvo a tiempo la autorización necesaria para operar en la Unión Europea.

La normativa europea MiCA, en vigor desde finales de 2024, establece un marco armonizado y obligaciones en materia de protección de los inversores y lucha contra el blanqueo para las empresas que operan con criptoactivos en la UE.

Las compañías afectadas deben obtener una autorización antes del 30 de junio por parte del regulador de un Estado miembro. La mayoría no logrará obtenerla a tiempo o ni siquiera ha solicitado el permiso.

El gigante de las criptomonedas afirma haber optado por la prudencia debido a la "ausencia de una decisión formal" cuando se acerca la fecha límite.