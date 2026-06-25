Resultados consolidan a la Feria Nacional de San Marcos como una de las más importantes del mundo

La FNSM registró más de 8 millones de visitas, una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos y generó más de 35 mil empleos

El 99 por ciento de los visitantes regresaría y prácticamente el 100 por ciento recomendaría la feria

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, recibió el Informe de Resultados de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, cuyos indicadores reflejan una edición que fortaleció la proyección nacional e internacional del estado.

“Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta gran feria; nos debemos de sentir muy orgullosos los aguascalentenses, porque aquí se vive lo que es el buen México; aquí se vive donde queremos vivir: en el México seguro; en el México en paz; en el México que trabaja, que se esfuerza, que lucha, que se levanta todos los días a seguir adelante. Eso es Aguascalientes y su Feria Internacional de San Marcos. Quiero decirles a todos los sectores de la población que vamos a seguir siempre cuidando esta gran feria que es un tesoro para Aguascalientes”, sostuvo la gobernadora.

El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, informó que, durante la edición 2026, se registraron más de 8 millones de visitas y una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos, cifras que consolidan a la verbena abrileña como uno de los principales motores económicos, turísticos y culturales del país.

La actividad generada durante el periodo ferial permitió la creación de 35 mil 120 empleos temporales, de los cuales 12 mil 292 fueron directos y 22 mil 828 indirectos. Además, la ocupación hotelera y el hospedaje por plataformas como Airbnb alcanzaron el 92 por ciento los fines de semana, reflejo de la intensa actividad turística registrada durante la feria.

Aguascalientes recibió visitantes de países como Estados Unidos, Colombia, España, El Salvador y Guatemala, así como de diversas entidades del país, entre ellas Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, CDMX, Querétaro, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo, lo que confirma el alcance y poder de atracción de la Feria Nacional de San Marcos.

La estrategia integral de seguridad implementada durante la FNSM 2026, que incluyó el despliegue de miembros de seguridad y emergencia, así como el uso de tecnología de vanguardia para la vigilancia y prevención, permitió que el evento concluyera con saldo blanco, a pesar de la elevada afluencia. Esta labor se reflejó en la percepción de los asistentes: el 95 por ciento calificó a la feria como un evento seguro y el 90 por ciento la consideró una feria limpia. Asimismo, el 99 por ciento expresó su deseo de regresar en futuras ediciones y prácticamente la totalidad aseguró que recomendaría la experiencia, lo que confirma la confianza y satisfacción que genera la verbena abrileña.

La oferta artística, cultural y de entretenimiento registró resultados sobresalientes. El Foro de las Estrellas Nissan y el Foro del Lago reunieron a más de 854 mil 960 asistentes, mientras que la Plaza de Toros Monumental recibió a más de 100 mil personas. Además, más de 500 mil visitantes participaron en actividades culturales y el espectáculo Illusion on Ice congregó a 150 mil 510 asistentes.

Por otro lado, los cinco pabellones y exposiciones de carácter económico, turístico y agroindustrial concentraron 1.7 millones de visitantes. Destacó la Expo Ganadera, que superó las 700 mil visitas, así como el Pabellón Hecho en Aguascalientes, que incrementó su asistencia en 93 por ciento y generó ventas superiores a los 10 millones de pesos, impulsando el consumo local y el crecimiento de las empresas del estado.

Estos resultados, que fueron avalados por un equipo de investigación de la Universidad Panamericana, confirman el liderazgo de la FNSM como el evento ferial más importante del continente americano. Año con año, la verbena abrileña fortalece su prestigio internacional y proyecta a Aguascalientes como un estado dinámico, competitivo y capaz de organizar una celebración de talla mundial.