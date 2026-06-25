El delantero checo Patrik Schick anuncia su retiro tras su eliminación en el Mundial 2026 

El delantero de la República Checa Patrik Schick anunció el jueves su retirada del fútbol internacional, un día después de que su selección quedara eliminada del Mundial en la fase de grupos.

"Esta decisión no es impulsiva, ni se ha tomado de la noche a la mañana. Es una idea que llevaba tiempo madurando y sobre la que he reflexionado mucho", escribió en Instagram.

El jugador, de 30 años, disputó 56 partidos con la selección y marcó 26 goles.

Schick fue una de las estrellas de la Eurocopa 2020, donde terminó como máximo artillero junto a Cristiano Ronaldo, con cinco goles.

También ganó el premio al Mejor Gol del Torneo por un magnífico disparo desde lejos contra Escocia.

No logró marcar en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y fue descartado para el último partido, aunque salió como suplente en la segunda parte.

Los checos terminaron últimos del Grupo A con un punto en tres partidos.

"Me voy orgulloso de lo que he conseguido con la camiseta de la selección", señaló. "Al mismo tiempo, sin embargo, creo que el fútbol checo tiene mucho, mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años".