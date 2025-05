Bancos, gobierno y empresas no han hecho lo suficiente para que aumente el crédito para las mipymes: Altagracia Gómez

Nuevo Nayarit, Nayarit. Los bancos, el gobierno y las empresas no han hecho lo suficiente para aumentar el acceso al crédito para las mipymes, indicó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal.

Durante su participación en un foro en la 88 Convención Bancaria, la empresaria mexicana destacó, una vez más, lo que se busca fomentar con el Plan México, el cual fue presentado en enero pasado, y en donde uno de los puntos es un programa para apoyar a las mipymes y su acceso al crédito.

“Se deben tomar en cuenta los retos históricos y sistémicos que se tienen en la falta de acceso al crédito (…) no se está haciendo lo suficiente, y eso se refiere a todos los actores. Los bancos no están haciendo lo suficiente, el gobierno no está haciendo lo suficiente, las empresas que interactuamos con las mipymes no estamos haciendo lo suficiente”, aseveró.

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 5.5 millones de mipymes, las cuales a su vez representan 99% de las empresas que operan en el país.

Se espera que este mismo día, en la inauguración de la 88 Convención Bancaria, se firme un acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México (ABM) para impulsar el financiamiento a las mipymes, donde se busca simplificar los requisitos y reducir la informalidad.

Al término de su participación, Altagracia Gómez comentó a la prensa que el Plan México es una ruta clara para una visión de largo plazo y, por ende, su naturaleza es de “tracto sucesivo”, en donde todos los días se tiene que avanzar en el.

“La naturaleza del plan es que sea de largo plazo y, que progresivamente, puedas ir midiendo los avances de acciones de distintos actores (…) El protagonista del Plan México es el empresario mexicano pero también el estudiante o el joven que por primera vez va a conseguir un empleo”, aseguró a los medios de comunicación.

