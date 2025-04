Talento no está especializado para 60% de las empresas que llegan a México: Altagracia Gómez

Guadalajara, Jal. El 60% de las empresas que llegan a México refieren "que la gente no está suficientemente especializada o con suficiente experiencia", afirmó Altagracia Gómez, coordinadora nacional del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de México.

En el marco de la inauguración de Talent Land, que en esta octava edición está dirigido a profesionales de mayor edad —entre 30 y 50 años—, Gómez Sierra destacó: "Hay una chamba por hacer por parte de las empresas, por parte de las instituciones de educación tanto de educación media superior como de educación superior, particularmente la media superior, porque para la gran mayoría de los mexicanos este es el último escalón antes de pasar a su trabajo, y del gobierno también".

Luego de subrayar que México se encuentra entre los 10 países con más egresados de las carreras de ingenierías y con más egresados en carreras STEM, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial indicó que es necesario trabajar de forma coordinada, empresas, universidades y gobierno, para que todo ese talento no exista solo en papel y en títulos universitarios, sino en la resolución de problemas y en valor agregado dentro de todos los procesos productivos.

Al ser cuestionada sobre el talento que requiere el país para que el Plan México del gobierno federal sea una realidad, Altagracia Gómez destacó que es necesario seguir trabajando en los programas de educación dual pero, sobre todo, reforzar las habilidades (skills) tanto de los estudiantes como de los profesionistas.

"Necesitamos capacitarnos más y mejor; el reskilling y upskilling al que estás invitando a las personas de arriba de 30 años es importantísimo y que dentro de nuestra educación encontremos un momento para fortalecer las llamadas soft skills de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de pensamiento creativo y crítico, de la capacidad de ser disruptivos y de ser destructivos y la capacidad de tener sentido de urgencia para hacer las cosas con prioridad", detalló.

"Dentro de estas carreras, dentro de estas profesiones, lo que más están valorando las empresas es saber aprender. En un mundo con tantos cambios, y parce que la década continuará siendo de muchos cambios, lo que más se valora es alguien que sepa aprender", subrayó.

"Considero que para muchos jóvenes la frustración que tiene tanto la educación como el trabajo en ciertos sentidos, es que ha dejado de ser fuente de movilidad social; no es la frustración de las oportunidades que no tienes al nacer, sino la determinación de que como naces vas a morir y que la educación no está siendo la diferencia y que el trabajo no está siendo la diferencia para poder subir", enfatizó Gómez Sierra.

En la octava edición de Talent Land que inició este lunes en Expo Guadalajara, participan más de 30,000 personas. Según los organizadores, esta edición está dirigido a profesionales de mayor edad con el objetivo de que puedan actualizarse y reconvertir sus talentos para adaptarse a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral y enfrentar los desafíos que supone la innovación tecnológica.

rrg