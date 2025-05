"Es bueno que crezca el número de bancos, pero de una manera ordenada y cuidadosa": ABM

Para Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), es bueno que siga creciendo el número de instituciones bancarias en el país, siempre y cuando sea de una manera ordenada y cuidadosa.

Y es que, recuerda, la banca administra un porcentaje muy alto de los ahorros de la población. “Son más de nueve billones de pesos que los mexicanos tienen ahorrados en la banca”, dice.

En entrevista con El Economista, en el marco de los preparativos para la 88 Convención Bancaria, comenta que actualmente hay 52 bancos operando en el país, pero adelanta que vienen entre ocho y 10 más, lo que contrasta con las casi 2,000 instituciones financieras (de todo tipo) que hay en México. De igual forma, refiere que hace 10 años no había una sola fintech, y hoy hay alrededor de 800.

“O sea, han surgido muchos tipos de nuevas empresas financieras; pero empresas completas financieras, que tengan todo el cuidado, la regulación, el cuidado de los dineros de los clientes y demás, la verdad es que solamente los bancos”, puntualiza.

Algunos de los bancos, provenientes de figuras digitales, que se han incorporado recientemente al sector son: Openbank de Santander y Bineo de Banorte (aunque de éste ya se analiza su venta o fusión), además de Ualá, que en años previos adquirió la licencia del otrora ABC Capital.

Otros que ya recibieron licencia bancaria pero aún no inician operaciones como banco en el país son: Nu México (el más reciente), Revolut, Plata y Hey (de Banregio). Mercado Pago también ha solicitado su licencia bancaria, pero apenas está a la mitad del proceso.

Es una gran competencia

Ante ello, el aún presidente de la ABM destaca que el gremio está listo para recibir a nuevos integrantes, dado que considera que se trata de una gran competencia.

“Creo que la relación de los bancos mexicanos con todos estos nuevos jugadores, fintech y demás, han permitido también a la banca mexicana mejorar, afinar todos estos procesos de servicio y atención a sus clientes”, precisa.

Añade: “¿Ahora a qué nos lleva?, a complementar todos los servicios que la banca hoy presta a sus clientes. Siempre lo hemos dicho: qué bueno que haya un ambiente de competencia, siempre y cuando estemos en los mismos términos de piso parejo, en términos de regulación”.

Vienen a nichos muy específicos

Ante la pregunta de si estos nuevos jugadores podrían mover el mapa del sistema bancario mexicano, que hoy está dominado por una decena de instituciones, comenta que vienen entidades muy importantes, pero aclara que también muchos de éstos se enfocan en nichos muy específicos como es la banca de consumo.

“En general la banca comercial en México, pues hemos visto que tiene un aspecto mucho más grande que solamente la banca de consumo. Entonces quizás en ciertos sectores bancarios vamos a ver una competencia mayor, pero creo que en términos generales sí vamos a seguir viendo una oportunidad de nuevos productos y servicios a personas físicas, a Pymes y una manera mucho más eficiente de hacer muchos de estos procesos que al final de cuentas quién va a ganar es el cliente”, enfatiza.

Banca no se queda atrás

Julio Carranza menciona que dicha competencia se da justamente por la inversión en tecnología, y la banca mexicana no se queda atrás.

“Llegan jugadores con alta inversión en tecnología, la banca mexicana no se queda atrás, no hay cambios en la regulación, eso crea certidumbre y confianza, en la banca viene una gran inversión, hay una competencia, pero una competencia con todos estos jugadores en donde no hay una diferencia importante en términos de tecnología. Hay algunos procesos que se manejan de manera diferente entre un tipo de bancos y otros”, explica.

De acuerdo con el presidente de la ABM, la banca en México ha invertido 150,000 millones de pesos en tecnología en los últimos seis años.

Julio Carranza Bolívar, dejará el cargo de presidente de la ABM, luego de dos años de estar al frente del gremio bancario. Lo sustituirá, en el marco de la 88 Convención Bancaria, Emilio Romano.