Piden al INE atender campañas anticipadas

Los nuevos partidos políticos Somos México y PAZ tuvieron su primera participación presencial en la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde sus representantes, Guadalupe Acosta Naranjo y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente, mostraron su preocupación sobre temas de violencia política y las llamadas “preprecampañas”.

Tras rendir protesta, y al dirigir un mensaje con motivo del otorgamiento de su registro como partido nacional, el “líder moral” de PAZ, Hugo Eric Flores Cervantes, quien actualmente es diputado federal de Morena, pero también fue fundador de Partido Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos antecesores del partido PAZ, sostuvo que México hoy demanda un país con paz, sin hambre y sin sangre.

“Desafortunadamente, hace algunos años eso no pasó y nos dejó al margen del registro, pero aquí estamos porque nunca nos fuimos. Siempre seguimos participando en el proceso democrático de nuestro país y estamos muy orgullosos de poder hoy regresar a la Herradura de la Democracia”, dijo.

Por su parte, el líder de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, enfatizó que este partido nació con un propósito central de recuperar la democracia, la división de poderes, y rescatar las instituciones que han sido capturadas, rehabilitar las que fueron debilitadas y volver a edificar las que han sido destruidas.

De igual forma, consideró que recuperar la paz y la seguridad pública es tal vez el mayor desafío “que hoy enfrentamos por la simbiosis que existe entre gobiernos, partido oficial y crimen organizado”.

Y es que sostuvo que es urgente separar al poder público de cualquier lazo y complicidad con la delincuencia organizada.

En tanto, exigió a las y los consejeros a detener las “ilegales campañas adelantadas”, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión “escandalosa” en las elecciones de la delincuencia organizada con su violencia criminal y su sucio dinero.