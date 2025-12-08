Acelerar colocación de crédito y volver al negocio accionario, de los objetivos de Banamex para 2026

A un año de que se separó de Citi -aunque sigue siendo de su propiedad- y una vez que se anunció que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% de las acciones -falta el aval de las autoridades-, Banamex trabajará, ya de forma independiente, en cinco estrategias principales en 2026, al tiempo que se espera que ese año se lleve a cabo la Oferta Pública Inicial (OPI) del resto del negocio.

Manuel Romo, director general de Banamex, explicó que una de estas prioridades, es convertir al banco en una organización centrada en el cliente, con el objetivo competir y rebasar al mercado.

Otra prioridad, dijo, es acelerar la colocación de crédito y entrar a mercados en los que hoy Banamex ya no está, como los relacionados con las pequeñas y medianas empresas (pymes), corporativo y mercados accionarios.

Sobre este último punto, no descartó que, en caso de que sea necesario, Banamex buscaría operar nuevamente una casa de bolsa.

Una tercera estrategia del banco para 2026 es, de acuerdo con Romo, seguir invirtiendo en la digitalización. “Para poner lo mejor de la innovación en manos de los clientes, simplificar y hacer más eficiente nuestra operación”.

De igual forma, seguir impulsando el talento y cultura organizacional, e incrementar su labor en favor del arte y cultura.

Al respecto, reiteró que Banamex seguirá como propietario de todo el patrimonio cultural con el que cuenta y que lo coloca como referente.

Romo destacó que algunos de estos objetivos, son de los que planteó Fernando Chico Pardo luego de que se anunció, en septiembre pasado, que adquirirá una cuarta parte de Banamex.

“Ahí se ve muy clara la comunión de objetivo”, dijo.

Entusiasmados con Chico Pardo

Manuel Romo mencionó que Banamex sigue en su preparación para ser un grupo financiero independiente, 100% mexicano.

Dijo que la inversión de Chico Pardo es una muestra de la confianza que el mercado tiene en el futuro de la institución.

“Resultado de la labor de un equipo que ha sabido mantener al grupo dinámico y en crecimiento”, expuso.

Agregó: “del lado de Banamex no podemos estar más entusiasmados con Fernando, gracias a su trayectoria, experiencia y pasión por México”.

Mejor decisión para accionistas

El director de Banamex comentó que la decisión de Citi de optar por la propuesta de Chico Pardo, frente a la del empresario Germán Larrea por el banco, fue tomada pensando en maximizar el valor para los accionistas.

“(Citi) lo hizo en este caso con todo detalle, con toda diligencia, y tomó la decisión con base en criterios que maximizan el valor del accionista de Citi”, expuso.