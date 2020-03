Para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, en lo que va de la actual administración, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha habido sorpresas, pues ha hecho lo que prometió en campaña como un gasto público austero y cero déficit, no endeudamiento, cuidar la inflación y la autonomía del Banco de México (Banxico).

Sin embargo, uno de los pendientes es el crecimiento económico que está estancado. Para que ello se dé, dice el experimentado banquero, es primordial que empiece a fluir la inversión, tanto pública como privada, para lo cual se requieren reglas claras que brinden confianza a los inversionistas, además de un apego irrestricto al Estado de derecho y claridad en las acciones que tomará el gobierno en materia económica.

Comenta que hay interés de los inversionistas, ya sea locales como extranjeros en México, pero insiste en que se requiere dar confianza y acelerar ya la inversión, sobre todo la de infraestructura y energía.

—Desde la banca, ¿de qué manera pueden apoyar, qué papel deben jugar en lo sucesivo para apoyar a este crecimiento económico?

—La banca tiene que seguir haciendo lo que siempre hace. La tarea de la banca es intermediación, es ser un catalizador entre quien tiene recursos y quien requiere recursos, con un proceso inteligente de análisis de riesgos y de crédito para colocar los recursos de manera que sean recuperables; tiene que promover los medios de pago. Cada vez con mayor eficiencia, ¿qué quiere decir?, con menor costo, con mayor accesibilidad, con mayor inclusión financiera, con mayor tecnología que nos permita operar sustancialmente mayores volúmenes transaccionales con menor costo. Eso es lo que hace la banca y eso es lo que tiene que seguir haciendo. Eso es lo que ayuda al desarrollo económico del país.

—Han hablado de 620,000 millones de pesos que tienen, la demanda no fue tan fuerte. ¿qué tiene que pasar o qué políticas tienen que instrumentarse para que exista y empiece a generarse esa demanda de crédito?

—Tenemos sectores de la economía y regiones del país que crecen y otras regiones que no. Los estados del sureste no tuvieron buen crecimiento y lo mismo pasa en los sectores económicos. Hay industrias que se han detenido, otras que se han contraído. Las exportaciones a Estados Unidos funcionaron bastante bien durante el año. La demanda de crédito al consumo, en particular el uso de tarjetas de crédito, el crédito de nómina, el crédito para bienes de consumo duradero crecieron muy bien. Las hipotecas crecieron 11% el año pasado, y eso nos da una posibilidad de seguir abasteciendo los recursos que demandan esas actividades. Ahora la inversión fija bruta, privada y pública, es la que va a detonar el crecimiento en el país. ¿De qué estamos hablando? de infraestructura, principalmente. Inversión en energía, en gas y petróleo, en carreteras, puertos, aeropuertos, en infraestructura de agua. Todo eso es absolutamente fundamental porque la construcción toca a 42 industrias, es un gran detonador económico. Para eso lo que se requiere primero son reglas claras y permanentes, es decir, que se defina en dónde quiere invertir el sector privado y dónde puede invertir, y dónde quiere invertir el sector público. Eso como primera tarea: decir aquí sí y no cambiar las reglas; segundo, necesitamos un apego irrestricto al Estado de derecho, que haya confianza en que la aplicación de la ley es transparente y expedita, y tercero, necesitamos claridad en las acciones que va a tomar el gobierno en materia de crecimiento económico. El ejercicio del gasto púbico que fluya constantemente, que las licitaciones sean rápidas y transparentes. Todo eso es lo que tenemos que hacer para generar confianza.

—¿Qué balance puede hacer desde la Asociación de Bancos de México de la actual administración, sobre todo en materia económica?

—Lo primero y más importante es que no hay sorpresas. Nada de lo que ha hecho esta administración es sorprendente. Durante la campaña, el presidente fue muy claro en las cosas que iba a hacer y las está haciendo. Muy valioso también es que tiene una convicción férrea de un gasto público muy austero de cero déficit, es más el superávit primario es muy importante. Después es muy relevante que no quiera crecer a base de endeudamiento y que tenga muy claro que el cuidar la inflación es importante, eso nos da autonomía al Banco de México, y lo dijo durante la campaña y lo ha venido haciendo con mucha presión. Todas esas cosas son muy claras y muy consistentes con su campaña en este año y cuatro meses que lleva. Ahora, ¿qué cosas hacen falta?, precisamente reglas claras sobre infraestructura. Ahí hay 137 proyectos que ha planteado la Iniciativa Privada a través del Consejo Coordinador Empresarial, que necesitan una respuesta de parte de la Administración Pública Federal y decir: éstos van por estas razones y éstos no. Y a tener claro y darle para adelante. Eso hay que hacerlo rápido porque se está pasando el tiempo y en la medida que no se hacen las inversiones, la economía no se mueve.

—¿Desde que se presentó este plan no ha habido algún avance?

—Están todavía en discusión.

—¿Y el Plan Nacional de Infraestructura?

—Todavía no se presenta. Eso es muy importante.

—¿Qué riesgos ve para la economía y con base en ello cree que no crezca el crédito como antes?

—No es tanto los pronósticos, sino las acciones. Lo importante es que se dé la inversión. De cada peso que se invierte en México, 14% lo pone el gobierno y 86% la Iniciativa Privada y ahí está la clave, que ese 86% arranque lo antes posible. Para que ese 86% se dé, tiene que existir claridad y también ejecución. Generar confianza, el inversionista va donde hay oportunidad y el inversionista privado tiene mucho interés en México. Una cantidad importante de fondos de inversión, de empresas especializadas, de empresarios mexicanos ha manifestado abiertamente a la administración actual su interés en distintos sectores: en telecomunicaciones, en infraestructura física y faltan todavía las definiciones.

—¿El coronavirus pudiera sumarse como otro riesgo para la economía y el crédito?

—Sí, un problema de salud de esa magnitud sería terrible. Hay que ver el impacto que tiene en tres países: China, Italia e Irán. Como no tenemos todavía un antídoto y no hay todavía una vacuna, la única respuesta es la cuarentena, aislamiento, encerrar a todo el mundo, y eso como consecuencia tiene la inactividad económica, eso es muy severo.

[email protected]