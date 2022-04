El español Banco Santander, ha insistido en que analizará el proceso de venta de Banamex por parte de su actual propietario, el estadounidense Citigroup, aunque hasta ahora no cuenta con información adicional.

En el marco de la presentación de resultados, en Madrid, para el primer trimestre del 2022, el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, recordó que la presidenta de Santander, Ana Botín, ha mencionado las condiciones y requerimientos para participar en el proceso.

Vamos a analizar la transacción. Nada que añadir en este momento, porque no tenemos información adicional a la que ya es pública, y el proceso oficialmente no ha comenzado”, señaló.

Mencionó que la operación de Banamex aún no está lanzada. “Estas operaciones se lanzan cuando a uno le invitan y tienes que firmar lo que se llama NDA, una vez que firmas, te dejan entrar a los datos, y entonces en ese momento se sabrá quién está interesado o quién no”.

Habría opciones para financiar

El consejero delegado de Santander, comentó que habría múltiples opciones y mucha flexibilidad para financiar una operación así, en caso de que se decidiera participar, pero reiteró que no sería a través de una emisión de acciones.

“Nosotros establecimos unos criterios que se mantienen, que eran muy claros, criterios de rentabilidad (…) y unos criterios de que no había emisión de acciones ¿Cómo se financia esto en un grupo como el Santander? Hay múltiples opciones y mucha flexibilidad, cuando la operación ocurra, no es una operación de mañana (…) no sé a qué velocidad quieren rodar el proceso, pero nosotros hemos definido estas condiciones y esas condiciones se mantienen”, enfatizó.

En febrero pasado, en el marco de la presentación de resultados del 2021, la presidenta de Santander, Ana Botín, confirmó el interés del grupo en participar en el proceso de venta de Banamex.

"México es uno de nuestros principales mercados y esperamos ser parte de ese proceso cuando éste comience, que se espera sea dentro de unos meses”, señaló en aquella ocasión, al tiempo que descartó para ello una emisión de acciones.

La semana pasada, la presidenta de Santander estuvo de visita en México, y sostuvo una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

En México, Santander es el segundo banco más importante por tamaño de activos, sólo por debajo de BBVA.