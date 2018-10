En los últimos años, los fraudes financieros han mutado de lo tradicional a lo cibernético. Mientras en el 2011 sólo 8% (99,093) de los reclamos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) eran por este concepto, al cierre del primer semestre del 2018 la cifra ascendió a 59% (2.07 millones).

Aunque los fraudes por comercio electrónico son los que dominan dentro de lo cibernético, con casi 2 millones de los reclamos a junio del 2018, los realizados a través de banca móvil han crecido de forma importante, pero todavía representan un porcentaje bajo del total.

De acuerdo con la Condusef, al cierre del primer semestre del 2018, las quejas por fraudes en banca móvil ascendían a 51,049, apenas 2% del total, pero con un crecimiento anual de 125% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de apenas 22,665.

“Siguen creciendo de forma importante las reclamaciones en banca móvil y las resoluciones a favor del usuario son muy bajas”, afirmó Mario Di Costanzo, presidente del organismo.

Cifras de la Condusef precisan que, mientras del monto total reclamado por fraudes en comercio electrónico (2,472 millones de pesos) se devolvió a favor de los usuarios 92%, en lo referente a fraudes por banca móvil (579 millones de pesos), sólo se devolvió 7 por ciento.

De hecho, Mario Di Costanzo dio a conocer que, en junio de este año, se presentó una cifra histórica en fraudes cibernéticos en banca móvil, con 9,573 casos, cuando en enero del 2013 apenas eran 37 los de este tipo.

Otras modalidades de fraude cibernético, según la Condusef, son las operaciones por Internet de personas físicas con 21,191, apenas 1% del total y con una baja anual de 78%; operaciones por Internet con personas morales, 3,668, y pagos por celular, 587 casos.

A decir de la comisión, el crecimiento en fraudes cibernéticos obedece al aumento en los fraudes en comercio electrónico por un mayor número de transacciones de este tipo, por lo que urgió a las plataformas de e-commerce a que cuenten con mecanismos adicionales de autenticación de sus usuarios.

Con base en cifras del Banco de México, en el primer semestre del 2018, se autorizaron 125.7 millones de compras en comercio electrónico, por un monto de 88,105 millones de pesos; cuando en todo el 2017 se realizaron un total de 173.7 millones.

Detalló que sólo en el 2018 el promedio mensual de fraudes cibernéticos en comercio electrónico ha sido de 333,000, mientras que en el 2017 eran 272,000 en promedio y en el 2012 eran apenas 18,000.

En materia de fraudes cibernéticos, la Condusef puntualizó que al cierre del primer semestre del 2018, 96% del total (casi 2 millones) fue por cargos no reconocidos por consumos efectuados; 2% por retiros no reconocidos, y otro 2% por transferencias no reconocidas. El resto por productos no reconocidos y suplantación de identidad.

En cuanto a los fraudes tradicionales (terminal punto de venta, comercio por teléfono, cajeros automáticos, sucursales), la Condusef indicó que los reclamos fueron 1.4 millones al cierre del primer semestre, siendo los de las terminales los más importante con casi 900,000 casos.

[email protected]