Estadounidenses se muestran descontentos con la economía, un mal presagio para los republicanos

Los estadounidenses están cada vez más ⁠descontentos con la economía, a un punto nunca antes visto, y la inflación más alta en los últimos cuatro años está agravando el riesgo ⁠político para el presidente Donald Trump.

Algunos funcionarios del Gobierno temen que Trump haya perdido de vista los problemas de costo de la vida de los votantes al centrar su atención en la guerra contra Irán.

Pocas cuestiones preocupan más a los votantes estadounidenses que el aumento de los precios, y el repunte inflacionario está inquietando a figuras clave de la Casa Blanca, ⁠preocupadas por las perspectivas republicanas en las elecciones legislativas que ⁠se celebrarán en menos de siete meses.

Legisladores republicanos y asesores de la Casa Blanca llevan meses instando a Trump a centrarse más en la economía, que es la principal preocupación de los votantes.

Sin embargo, a Trump le ha costado demostrar que comprende el sufrimiento de los estadounidenses y ha declarado repetidamente una victoria sobre la inflación, a pesar de que datos oficiales lo contradicen.

Datos del Departamento de Trabajo publicados el viernes mostraron que la inflación se disparó en marzo, el primer mes completo de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó que Teherán bloqueara una quinta parte del suministro mundial de petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz.

El consiguiente repunte de los precios del crudo provocó un aumento sin precedentes del costo de la gasolina en Estados Unidos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que provocó la mayor alza general de precios desde junio de 2022.

Paralelamente, la confianza de los hogares respecto de la economía se desplomó. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan cayó a un mínimo histórico a principios de abril.

"Todos los grupos demográficos, independientemente de la edad, los ingresos y el partido político, registraron un retroceso en la confianza, al igual que todos los componentes del índice, lo que refleja el carácter generalizado de la caída de este mes", dijo en un comunicado la directora de la encuesta, Joanne Hsu.

Y no fueron solo los críticos habituales de Trump entre los demócratas quienes otorgaron bajas calificaciones a la situación actual de la economía y a sus perspectivas de futuro.

El mayor descenso se registró entre los encuestados que se identificaron como republicanos, cuya puntuación de confianza se sitúa ahora cerca a la más baja desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025 con la promesa de reducir los altos precios que acosaron a Joe Biden durante la mayor parte de su presidencia.

De hecho, algunos funcionarios de Trump, entre ellos la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, están cada vez más alarmados por la falta de esfuerzos para reducir los altos precios.

Wiles ha instado en privado a los asesores a ser más contundentes sobre las desventajas económicas y políticas de la guerra, dijo esta semana a Reuters un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de ⁠anonimato.

Más allá de la encuesta de la Universidad de Míchigan, los sondeos muestran que los estadounidenses ⁠están perdiendo cada vez más la confianza en la gestión económica de Trump, ⁠lo que, según los analistas políticos, podría perjudicar a los republicanos en su lucha por mantener una escasa mayoría en el Congreso en las elecciones de noviembre.

"Trump siempre ha sido claro sobre las ⁠perturbaciones a corto plazo como resultado de la Operación Furia Épica, perturbaciones que el Gobierno busca para mitigar", dijo el viernes el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai en las redes sociales, mientras el Gobierno se esforzaba por desviar la atención de los precios de la gasolina.

"Los precios de los huevos, de la carne de vacuno, de los medicamentos con receta, de los lácteos y otros productos básicos para el hogar están bajando o se mantienen estables gracias a las políticas del presidente Trump", agregó.

De hecho, los precios de los alimentos se mantuvieron sin cambios el mes pasado y los de los huevos han caído un 45% en el último año, la mayor baja de la historia, un dato que Trump cita con frecuencia.

Pero a los economistas les preocupa que los costos energéticos —a menos que se reduzcan mediante un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho y reanudar el ⁠flujo de petróleo— puedan empezar a alimentar un repunte inflacionario más amplio si se mantienen altos durante por mucho tiempo.

Los costos del diésel, que se han disparado hasta situarse a menos de 20 centavos por galón de su máximo histórico, son un factor fundamental para los camioneros y los agricultores, lo que podría repercutir pronto en los consumidores en forma de un encarecimiento de los alimentos.