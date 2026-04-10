"Próxima etapa, Marte": Trump celebra amerizaje de Artemis II y reafirma la ambición espacial de EU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas del programa Artemis tras su amerizaje en el Pacífico, con el que culminaron su viaje alrededor de la Luna.

"¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", declaró Trump en Truth Social.

"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!", dijo el gobernante, dejando en claro los planes estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.