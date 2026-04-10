La inflación de Brasil repunta 4.14% interanual en marzo

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró marzo en el 4,14% interanual, por encima del 3.81% registrado durante el mismo mes del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, los precios del tercer mes del año repuntaron un 0.88% respecto de lo registrado en febrero, cuando avanzaron un 0.70%, esto es 18 centésimas más. Así, la revalorización acumulada en lo que va de año es del 1.92%.

Por epígrafes, el transporte lideró las subidas de costes con un alza del 1.64%, seguido de la alimentación y bebidas (1.56%) y los gastos personales (0.65%), mientras que la educación (0.02%), las telecomunicaciones (0.19%) y los espacios habitacionales (0.22%) se encarecieron en menor medida.

El Banco Central de Brasil decidió a mediados de marzo reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos para dejarlos en el 14.75% después de cinco reuniones consecutivas de pausas. El instituto emisor tomó dicha medida para "atemperar" las "fluctuaciones económicas" provocadas por la guerra de Irán.