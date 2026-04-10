Trump ofrece poner "todo el poder económico" de EU a disposición de Orbán y de la economía húngara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, contará con "todo" el apoyo económico necesario para revitalizar la economía del país por parte de la Casa Blanca, a apenas dos días de las elecciones de este 12 de abril en las que Hungría decidirá si pone fin a los 16 años de mandato del líder ultraconservador.

"Mi Administración está dispuesta a utilizar todo el poder económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría, como lo hemos hecho en el pasado con nuestros grandes aliados, si el primer ministro Viktor Orbán y el pueblo húngaro lo necesitan", afirmó el mandatario en una publicación en redes sociales.

En la misma línea, Trump se ha mostrado entusiasmado con la idea de "invertir en la prosperidad futura" que —a su juicio— generaría el "liderazgo continuo de Orbán" de proclamarse vencedor en la cita electoral del próximo domingo.

Los comicios legislativos en Hungría se presentan como los más ajustados en décadas con un Orbán con las encuestas en contra y apelando al apoyo de una mayoría silenciosa ante el auge del líder opositor y exmiembro de Fidesz, Peter Magyar, cuyo partido, Tisza, sigue al frente de los sondeos.

La cita viene marcada por la posible salida del poder de Orbán tras más de tres lustros, en medio del apoyo brindado por parte de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, JD Vance, viajó a Budapest esta misma semana para respaldar al candidato ultraderechista frente a lo que considera como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", en alusión a la supuesta campaña en la Unión Europea para que caiga Orbán.