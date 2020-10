Para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en México no podría considerarse una segunda ola de casos de Covid-19 debido a que los registros que tienen apuntan a que la primera ola no ha terminado ya que el número de casos se mantiene o no ha disminuido.

“Cuando hablamos de rebrote, nosotros creemos que todavía no terminamos de salir de una primera etapa como para entrar a una etapa de rebrote, porque no hemos salido de la primera. En las tendencias que hemos mostrado en gastos médicos no ha habido una tendencia constante y hacia la baja”, detalló Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS.

Durante la videoconferencia sobre el reporte de casos Covid-19 en la población asegurada, Karam detalló que al 26 de octubre se reportaron 14,095 casos asegurados de Covid en pólizas de gastos médicos con un costo promedio de 387,000 pesos.

Crecen casos y montos de indemnización

“Contra la semana pasada, estamos creciendo 6% entre el monto de indemnización y el número de casos que hemos atendido semana contra semana”, mencionó el directivo.

El vicepresidente de la AMIS destacó que respecto a los casos de indemnización por este tipo de seguros no ha variado mucho sin embargo en el caso de el costo de personas con este tipo de pólizas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sí tuvo un aumento considerable.

“El costo de la Unidad de Cuidados Intensivos estaba oscilando en 990,000 pesos, pues aquí ya nos brincó a 1 millón 23,000 pesos”, dijo el directivo.

Ello se debe, añadió, a la duración de la enfermedad, a lo que se suma que no hay una disminución en el número de contagios.

