Acapulco, Gro. - Si el gobierno no cambia su conducta respecto a cómo distribuye el dinero de su propia gente, no funcionará la eliminación del efectivo, advirtió Ryan Mclnerney, presidente de Visa Inc.

Durante su participación en la 82 Convención Bancaria, el directivo participó en una charla con el director editorial de El Economista, Luis Miguel González, ante un público de directivos de la banca y autoridades financieras.

El directivo de Visa, con 35 años de experiencia en el sector, dijo que en México el gobierno ha cambiado la forma de comprar cosas, esto empodera y lo convierte en el empleado “más grande en el país” para adquirir bienes.

La experiencia en otros países ha comprobado que cuando la política tiene el apoyo de la industria para tomar nuevas acciones para reducir efectivo realmente funciona. De ahí la importancia de generar incentivos que cambien la conducta de los agentes económicos para comprar cosas a través de medios digitales.

Pero no solo se trata de convencer a los gobiernos, sino también al vendedor de tacos en la calle. ¿Cómo hacerlo?, se cuestionó el propio directivo. “Puedes explicarle que al realizar sus cobros por la vía digital mucha gente podrá usarlo y además resultará más seguro, incluso se puede usar a los miembros de la familia para que se vuelva bola de nieve para que la gente adopte esas conductas”.

Y es aquí donde Mclnerney se refirió al Cobro Digital (CoDi) en México, el cual requiere de un gran soporte de la industria, pero también de la aceptación del público. “La eliminación de efectivo es una gran realidad y el CoDi un gran ingrediente para reducir el efectivo”, insistió.

Sin embargo, aclaró, el CoDi es sólo una pieza del rompecabezas. “En los mercados del mundo donde hemos tenido este sistema con pago con QR, esta es solo una pieza”, insistió.

“El CoDi es una solución para ciertos pagos, es inmediato y permanente”, pero al interior de esta herramienta todavía se tiene que trabajar en la forma de hacer las aclaraciones sobre algún pago no reconocido, para lo cual se tiene que empujar en todas las soluciones necesarias.

Ejemplificó que el caso del comercio electrónico realizado con una tarjeta Visa, los tarjetahabientes tienen confianza de que si compran algo y es un fraude o es un cobro equivocado, podrán recuperar su dinero, de ahí que en México y en América Latina todavía se deben construir reglas y procesos que permiten que comercios no tengan que hacer todo en el caso del uso del CoDi.

Momento de inflexión

Ryan Mclnerney afirmó que en México estamos en un momento de inflexión, pues, “en muchas maneras la economía digital no podría ser mejor: Tenemos celulares, conectividad, herramientas y experiencia que ha mostrado e impulsado el comercio electrónico. Lo más importante es que tenemos que trabajar juntos con la industria, bancos, la autoridad. Si trabajamos juntos nos vamos a asegurar empleo en los próximos años en el mundo”.

abr