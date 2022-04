Hay más personas pidiendo un préstamo para pagar deudas. Estamos entregando más dinero para este fin”

Las menores tasas de interés que cobran algunas fintech hacen que cada vez más personas recurran a éstas para pedir préstamos y con ello pagar sus otras deudas bancarias.

Tan sólo en los dos primeros meses del 2022, la fintech Yotepresto –que sigue en proceso de autorización definitiva– colocó 54.4 millones de pesos para que usuarios consolidaran o transfirieran deudas, lo que representó un crecimiento de 40% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ricardo Arenas, vocero de Yotepresto detalló que también el número de solicitudes se incrementó en 30% en el periodo, al pasar de 14,000 a 18,000, y el monto promedio de los préstamos es de 67,000 pesos.

“Hay más personas pidiendo un préstamo para pagar deudas. Estamos entregando más dinero para este fin, para consolidar o transferir”, dijo.

En entrevista, puntualizó que de 1,500 millones de pesos colocados hasta ahora por la plataforma, 70% prácticamente ha sido para pagar deudas de tarjetas de crédito bancarias, y, en menor medida, de créditos personales, cuyas tasas de interés son más altas.

Argumentó que el incremento en las solicitudes de préstamos obedece a factores como la reactivación de la actividad económica y con ello del consumo; la elevada inflación, y a que el modelo con el que opera (conectar a solicitantes de crédito con inversionistas) cada vez está más consolidado.

Asimismo, previó que, derivado de los efectos de la inflación, haya una mayor demanda de crédito, aunque aclaró que la plataforma debe seguir siendo responsable al no sobreendeudar a las personas, por lo que no todas las que pidan tendrán acceso al financiamiento.

“Tenemos la consigna de no autorizar el crédito de una manera tan irresponsable, de no sobreendeudar a la gente”, expuso.

Ahorros para los usuarios

El vocero de Yotepresto mencionó que a las personas que deciden recurrir a esta plataforma para pedir préstamos, se les ha bajado hasta en 22 puntos porcentuales las tasas que estaban pagando en productos bancarios.

Afirmó que, de acuerdo con datos propios, se han logrado ahorros por 350 millones de pesos en beneficio de sus usuarios.

“Estamos a punto de llegar a los más de 350 millones de pesos de ahorro en intereses de tarjetas y préstamos bancarios”, aseguró.

Aún no reflejan alza en tasa

Ricardo Arenas destacó que, hasta ahora, no han reflejado el aumento que se ha dado en la tasa de interés del Banco de México, considerada de referencia, en los préstamos que otorgan y no se tiene proyectado en el corto plazo, pero no descartó que ello pueda ocurrir hacia adelante, sobre todo porque también deben otorgar mayores rendimientos a los inversionistas.

De esta manera puntualizó que “el modelo, como involucra a las personas de los dos lados, trata de mantener esa brecha lo más equilibrada posible. A corto plazo no lo tenemos todavía pensado, pero si definitivamente se sigue incrementando este indicador, habrá que revisarlo”.

