A partir de hoy inicia en México una nueva era en materia de pagos electrónicos, al ponerse en marcha, a nivel nacional, la plataforma de Cobros Digitales, CoDi, con la que cualquier persona y negocio que tenga un teléfono celular y una cuenta básica ligada a éste podrá hacer transacciones sin hacer uso de efectivo ni tarjetas, sólo con la lectura desde el móvil de códigos quick response (QR).

Se trata de un esfuerzo que ha realizado el Banco de México (Banxico) desde hace más de dos años, pero que tomó mayor fuerza desde marzo de este año, cuando se anunció que sería lanzado de manera masiva a partir de este lunes.

El Banxico, junto con la Asociación de Bancos de México (ABM), realizarán este mediodía el lanzamiento oficial de la plataforma, cuyo objetivo es reducir el uso del efectivo en el país, pero al mismo tiempo iniciar con un proceso de mayor bancarización de la población mexicana.

“(El CoDi) es una plataforma que permite solicitar pagos, desarrollada por el Banco de México, que posibilita la realización de operaciones de compraventa de bienes o de pago de servicios en segundos de una manera eficiente y segura. La operación es iniciada por el vendedor del bien o servicio a través de un mensaje de cobro, que el comprador recibe y acepta. El resultado de la aceptación del mensaje de cobro por parte del comprador es una trasferencia electrónica, interbancaria o mismo banco. Una vez que se completa la transferencia se notifica en tiempo real tanto al comprador como al vendedor. Lo anterior en un esquema 24/7, hasta por un monto de 8,000 pesos y sin pagar comisiones”, detalla el banco central.

Hoy la población puede realizar pagos de diferentes formas como son el uso del efectivo (más de 95% de los pagos) y con tarjetas de crédito o débito. Con el CoDi, se podrán realizar cobros y pagos desde el celular, siempre y cuando se cuenten con datos y una cuenta básica ligada a éste. Una vez bajada la aplicación móvil del banco, aparecerá la opción CoDi, con la que se podrán realizar las operaciones.

Es la nueva fase del SPEI

El CoDi es la segunda etapa del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que es administrado por el Banxico, y correrá por esta misma carretera.

Hoy, para poder realizar transacciones a través del SPEI, se debe dar de alta primero la cuenta del receptor, lo que tarda al menos media hora. Con el CoDi, las transacciones se realizarán en segundos.

Según Banxico, en el 2017, había 37 millones de mexicanos con una cuenta bancaria, por lo que considera que aún hay una parte importante de la población que no tiene acceso al SPEI por no ser cuentahabiente o que tiene una cuenta bancaria, pero actualmente no realiza transferencias electrónicas.

La ventaja del CoDi es que, desde la misma aplicación, los bancos darán la opción de abrir una cuenta básica desde el celular y en tan sólo unos minutos.

“En el 2017, existían aproximadamente 64.7 millones de personas con acceso a teléfonos inteligentes, los cuales tienen el potencial de ser emisores y receptores de pagos electrónicos con la apertura de cuentas simplificadas no presenciales. Esto puede abrir la posibilidad para millones de mexicanos de operar pagos electrónicos”, destaca el Banxico.

Añade: “el otorgar servicios de pago electrónico a través del SPEI en todos los poseedores de teléfonos inteligentes en el país podría impactar de manera decisiva y ágil en el acceso a servicios financieros a un sector de la población actualmente no atendido. Esto tendría tres grandes beneficios: inclusión financiera, mayor uso de medios de pago electrónico y fomentar la competencia”.

Experiencia internacional

El Banxico ha hecho referencia a la experiencia internacional en plataformas similares como es el caso de Países Bajos con iDeal; Inglaterra con Faster Payment Service; Estados Unidos con Citi with Zelle; Malasia con Retail Payments Platform; Argentina con Debin, e India con Unified Payments Interface.

Sin embargo, destaca que la ventaja de México con el CoDi es que los abonos son inmediatos. hay una interacción con códigos QR, se transmite información bancaria del cliente y hay un alcance a todos los usuarios de servicios bancarios. Todo al mismo tiempo.

Casi todos los bancos listos

En este proyecto, participan los 33 bancos que tienen más de 3,000 cuentas de usuarios en sus negocios. Además, hay dos sofipos que participan de manera voluntaria.

Hasta este sábado, salvo tres o cuatro bancos, la mayoría ya se encontraba lista para comenzar a operar la plataforma de manera masiva. De hecho, gran parte de los bancos grandes estuvo participando en las pruebas piloto durante semanas pasadas en tres localidades del país: Tulancingo, Hidalgo; La Paz, Baja California Sur, y Progreso, Yucatán.

Éxito no será en breve; educación financiera, clave.

Tanto banqueros como autoridades y especialistas han coincidido en que el éxito del CoDi no será inmediato, sino que se dará paulatinamente conforme la población vaya probando y teniendo la seguridad del uso de pagos electrónicos desde el celular.

De igual forma, hay una opinión generalizada de que para que el CoDi tenga un mayor éxito debe haber una mayor educación financiera de la población, además de que a los usuarios les represente tanta facilidad en su uso, como pagar con efectivo.